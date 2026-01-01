Магия свечей. Elvis Presley Tribute

Концерт-трибьют Элвиса Пресли в Оранжерее Таврического сада

Под куполом Оранжереи Таврического сада состоится уникальный концерт-трибьют Элвиса Пресли, где оживут самые знаменитые песни короля рок-н-ролла. Его харизматичный голос и неповторимый стиль навсегда изменили мировую музыку, а его хиты продолжают заставлять биться сердца миллионов!

Легендарные хиты в исполнении мастера

В программе вечера прозвучат легендарные хиты Элвиса, такие как:

«Jailhouse Rock»

«Hound Dog»

«Burning Love»

«Can't Help Falling in Love»

Исполнит эти замечательные композиции виртуозный вокалист и лауреат международных конкурсов Раиль Сафаргалиев, который выступит в сопровождении энергичного джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS.

Уникальная атмосфера вечера

Концерт пройдет в атмосферной обстановке: сотни мерцающих свечей, экзотические растения и живой звук создадут неповторимую энергетику, позволяя зрителям насладиться величием музыки Элвиса Пресли в каждом моменте.

Билеты и информация

В продаже имеются билеты четырех категорий:

Категория VIP (1-ый ряд)

Категория А (2-ой и 3-ий ряд)

Категория В (4-5-6-й ряд)

Категория C (все ряды, начиная с 7-го ряда)

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях. Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.