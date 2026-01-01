Магия свечей. Elvis Presley Tribute
О концерте

Концерт-трибьют Элвиса Пресли в Оранжерее Таврического сада

Под куполом Оранжереи Таврического сада состоится уникальный концерт-трибьют Элвиса Пресли, где оживут самые знаменитые песни короля рок-н-ролла. Его харизматичный голос и неповторимый стиль навсегда изменили мировую музыку, а его хиты продолжают заставлять биться сердца миллионов!

Легендарные хиты в исполнении мастера

В программе вечера прозвучат легендарные хиты Элвиса, такие как:

  • «Jailhouse Rock»
  • «Hound Dog»
  • «Burning Love»
  • «Can't Help Falling in Love»

Исполнит эти замечательные композиции виртуозный вокалист и лауреат международных конкурсов Раиль Сафаргалиев, который выступит в сопровождении энергичного джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS.

Уникальная атмосфера вечера

Концерт пройдет в атмосферной обстановке: сотни мерцающих свечей, экзотические растения и живой звук создадут неповторимую энергетику, позволяя зрителям насладиться величием музыки Элвиса Пресли в каждом моменте.

Билеты и информация

В продаже имеются билеты четырех категорий:

  • Категория VIP (1-ый ряд)
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд)
  • Категория В (4-5-6-й ряд)
  • Категория C (все ряды, начиная с 7-го ряда)

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях. Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Март
Апрель
Май
20 марта пятница
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 1200 ₽
8 апреля среда
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 1800 ₽
3 мая воскресенье
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 1800 ₽

Фотографии

Магия свечей. Elvis Presley Tribute Магия свечей. Elvis Presley Tribute Магия свечей. Elvis Presley Tribute Магия свечей. Elvis Presley Tribute Магия свечей. Elvis Presley Tribute Магия свечей. Elvis Presley Tribute Магия свечей. Elvis Presley Tribute Магия свечей. Elvis Presley Tribute Магия свечей. Elvis Presley Tribute Магия свечей. Elvis Presley Tribute Магия свечей. Elvis Presley Tribute

