Спектакль Сказка о попе и о работнике его Балде

Спектакль по мотивам сказки Пушкина

«Сказка о попе и работнике его Балде» — одно из ключевых произведений Александра Сергеевича Пушкина. Это литературное наследие высоко ценится как взрослыми, так и детьми. В Перми есть уникальная возможность увидеть этот спектакль, который стал единственным для подрастающего поколения зрителей, основанным на творчестве великого поэта.

Постановка Ирины Ткаченко

Постановка режиссера Ирины Ткаченко обещает стать ярким событием для юных зрителей. Она направлена на то, чтобы расширить их представление о богатом наследии Пушкина и помочь им лучше понять его творчество. Интерактивные элементы спектакля сделают его доступным и понятным для детей.

Зачем стоит посмотреть?

Посмотреть эту постановку стоит не только ради знакомства с классикой, но и для того, чтобы познакомиться с современными театральными подходами. Спектакль включает элементы театра теней и музыкальные номера, что делает его особенно увлекательным.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального события и увидеть, как классическая сказка обретает новые краски на сцене!