Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказка о попе и о работнике его Балде
Киноафиша Сказка о попе и о работнике его Балде

Спектакль Сказка о попе и о работнике его Балде

6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль по мотивам сказки Пушкина

«Сказка о попе и работнике его Балде» — одно из ключевых произведений Александра Сергеевича Пушкина. Это литературное наследие высоко ценится как взрослыми, так и детьми. В Перми есть уникальная возможность увидеть этот спектакль, который стал единственным для подрастающего поколения зрителей, основанным на творчестве великого поэта.

Постановка Ирины Ткаченко

Постановка режиссера Ирины Ткаченко обещает стать ярким событием для юных зрителей. Она направлена на то, чтобы расширить их представление о богатом наследии Пушкина и помочь им лучше понять его творчество. Интерактивные элементы спектакля сделают его доступным и понятным для детей.

Зачем стоит посмотреть?

Посмотреть эту постановку стоит не только ради знакомства с классикой, но и для того, чтобы познакомиться с современными театральными подходами. Спектакль включает элементы театра теней и музыкальные номера, что делает его особенно увлекательным.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального события и увидеть, как классическая сказка обретает новые краски на сцене!

Режиссер
Ирина Ткаченко
В ролях
Наталья Макарова
Сергей Детков
Михаил Меркушев

Купить билет на спектакль Сказка о попе и о работнике его Балде

Помощь с билетами
В других городах
Март
22 марта воскресенье
11:00
Пермский дом актера Пермь, Ленина, 64
от 800 ₽

В ближайшие дни

Таня
12+
Драма
Таня
9 марта в 19:00 Пермский молодежный театр
от 700 ₽
Собака, которая была кошкой
6+
Драма Детский Моноспектакль
Собака, которая была кошкой
22 марта в 18:00 Новая сцена Пермского ТЮЗа
Билеты
Каникулы в Простоквашино
6+
Детский
Каникулы в Простоквашино
7 марта в 11:00 Пермский ТЮЗ
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше