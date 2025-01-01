Спектакль Ярославна

Возвращение легенды: балет «Ярославна» в Перми

Пермский театр вновь радует зрителей выдающимся спектаклем — балетом в трех действиях с прологом и эпилогом «Ярославна», созданным по мотивам древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве». Либретто для этой работы написано известным театральным деятелем Алексеем Мирошниченко, а музыка принадлежит композитору Борису Тищенко.

История создания

Балет «Ярославна» был впервые представлен зрителям в 1974 году. Идея создания спектакля по мотивам «Слова о полку Игореве» принадлежит хореографу Олегу Виноградову, который стал не только либреттистом, но и художником премьеры. Постановка, осуществленная в ленинградском МАЛЕГОТе, быстро завоевала признание, а её музыкальное оформление получило высокую оценку от таких мастеров, как Дмитрий Шостакович и академик Дмитрий Лихачев.

Современная интерпретация

Новая сценическая версия балета была представлена в Перми в 2023 году, приуроченная к полувековому юбилею оригинальной постановки. Алексей Мирошниченко, руководитель Пермского балета, собрал команду постоянных творческих партнеров: дирижера Артема Абашева, сценографа Альону Пикалову, художницу по костюмам Татьяну Ногинову и художника по свету Алексея Хорошева. Вместе они создали уникальную интерпретацию, которая возвращает к классическому произведению новые оттенки и смысловые глубины.

Интересные факты

Балет «Ярославна» стал одним из первых произведений, которые соединили в себе элементы классического балета и театрального искусства.

Либретто Тищенко было высоко оценено за его верность литературному первоисточнику, что позволило создать глубокую и выразительную сценическую работу.

Не упустите возможность увидеть это знаковое произведение на сцене Пермского театра — балет «Ярославна» подарит вам незабываемые эмоции и приоткроет завесу над величием древнерусской культуры.