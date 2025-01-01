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Ярославна
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Спектакль Ярославна

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 6+
Режиссер Артем Абашев, Владимир Ткаченко, Алексей Мирошниченко
Продолжительность 2 часа 25 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Возвращение легенды: балет «Ярославна» в Перми

Пермский театр вновь радует зрителей выдающимся спектаклем — балетом в трех действиях с прологом и эпилогом «Ярославна», созданным по мотивам древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве». Либретто для этой работы написано известным театральным деятелем Алексеем Мирошниченко, а музыка принадлежит композитору Борису Тищенко.

История создания

Балет «Ярославна» был впервые представлен зрителям в 1974 году. Идея создания спектакля по мотивам «Слова о полку Игореве» принадлежит хореографу Олегу Виноградову, который стал не только либреттистом, но и художником премьеры. Постановка, осуществленная в ленинградском МАЛЕГОТе, быстро завоевала признание, а её музыкальное оформление получило высокую оценку от таких мастеров, как Дмитрий Шостакович и академик Дмитрий Лихачев.

Современная интерпретация

Новая сценическая версия балета была представлена в Перми в 2023 году, приуроченная к полувековому юбилею оригинальной постановки. Алексей Мирошниченко, руководитель Пермского балета, собрал команду постоянных творческих партнеров: дирижера Артема Абашева, сценографа Альону Пикалову, художницу по костюмам Татьяну Ногинову и художника по свету Алексея Хорошева. Вместе они создали уникальную интерпретацию, которая возвращает к классическому произведению новые оттенки и смысловые глубины.

Интересные факты

  • Балет «Ярославна» стал одним из первых произведений, которые соединили в себе элементы классического балета и театрального искусства.
  • Либретто Тищенко было высоко оценено за его верность литературному первоисточнику, что позволило создать глубокую и выразительную сценическую работу.

Не упустите возможность увидеть это знаковое произведение на сцене Пермского театра — балет «Ярославна» подарит вам незабываемые эмоции и приоткроет завесу над величием древнерусской культуры.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 3 октября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 500 ₽

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