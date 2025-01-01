Спектакль Ярославна

Пермский театр вновь радует зрителей выдающимся спектаклем — балетом в трех действиях с прологом и эпилогом «Ярославна», созданным по мотивам древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве». Либретто для этой работы написано известным театральным деятелем Алексеем Мирошниченко, а музыка принадлежит композитору Борису Тищенко.
Балет «Ярославна» был впервые представлен зрителям в 1974 году. Идея создания спектакля по мотивам «Слова о полку Игореве» принадлежит хореографу Олегу Виноградову, который стал не только либреттистом, но и художником премьеры. Постановка, осуществленная в ленинградском МАЛЕГОТе, быстро завоевала признание, а её музыкальное оформление получило высокую оценку от таких мастеров, как Дмитрий Шостакович и академик Дмитрий Лихачев.
Новая сценическая версия балета была представлена в Перми в 2023 году, приуроченная к полувековому юбилею оригинальной постановки. Алексей Мирошниченко, руководитель Пермского балета, собрал команду постоянных творческих партнеров: дирижера Артема Абашева, сценографа Альону Пикалову, художницу по костюмам Татьяну Ногинову и художника по свету Алексея Хорошева. Вместе они создали уникальную интерпретацию, которая возвращает к классическому произведению новые оттенки и смысловые глубины.
Не упустите возможность увидеть это знаковое произведение на сцене Пермского театра — балет «Ярославна» подарит вам незабываемые эмоции и приоткроет завесу над величием древнерусской культуры.