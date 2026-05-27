Брукнер в Петрикирхе

Концерт Губернаторского симфонического оркестра: Брукнеровские среды — 2026

В Петрикирхе состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Антона Лубченко в рамках цикла «Брукнеровские среды — 2026». В программе — сочинения Антона Брукнера, включая его Симфонию № 1 до минор и Три пьесы для оркестра. Музыковед Елена Истратова предоставит комментарии к произведениям, что сделает концерт особенно интересным для любителей симфонической музыки и поклонников творчества Брукнера.

Исполнители

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга

Художественный руководитель и дирижер — Антон Лубченко

Комментарии к программе — музыковед Елена Истратова

Что услышите в программе

Антон Брукнер

Три пьесы для оркестра

Симфония № 1 до минор

Изначально программа была задумана художественным руководителем Губернаторского симфонического оркестра Антоном Лубченко в 2024 году в честь 200-летия со дня рождения великого композитора-романтика Антона Брукнера.

В рамках цикла «Брукнеровские среды — 2026» будут представлены не только сочинения самого Брукнера, но и произведения его предшественников, современников и последователей.

Брукнер начал работу над Первой симфонией в возрасте чуть более сорока лет. Интересен тот факт, что это произведение стало третьим по счёту: две предыдущие версии композитора не удовлетворили, и он решил не нумеровать их.

Эта симфония испытала влияние таких мастеров, как Бетховен, Шуман и Вагнер. При этом Брукнер признавался, что «никогда не был таким смелым», как при создании данного произведения.

Первая симфония представляет собой абсолютную, не программную музыку и отражает философско-гуманистическую концепцию её создателя.

Три пьесы для оркестра, которые также прозвучат на концерте, являются важным шагом в творчестве Брукнера и могут стать интересным акцентом программы.