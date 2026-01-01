Магия свечей. Whitney Houston Tribute

В Белом зале особняка А.А. Половцова зрителей ожидает незабываемый вечер, посвященный одной из величайших певиц в истории — Уитни Хьюстон. Её голос не только покорил мир, но и стал символом целой эпохи, перевернув представление о вокальном мастерстве.
Под мерцанием сотен свечей прозвучат культовые хиты, которые покорили миллионы сердец: I Will Always Love You, I Have Nothing, I Wanna Dance with Somebody, Greatest Love of All и многие другие. Исполнением этих бессмертных песен займутся блистательная Ольга Абдуллина и виртуозный пианист Лев Шишкин. Их музыкальная интерпретация придаст особую глубину и красоту композициям Уитни Хьюстон.
Особняк Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, — один из ярчайших архитектурных памятников XIX века. Белый зал со своей великолепной лепниной, величественными колоннами и атмосферой торжества станет идеальным местом для этого музыкального вечера. В сочетании с романтичным мерцанием свечей, исторические интерьеры сделают концерт поистине уникальным.
Каждый гость на концерте сможет насладиться бокалом игристого перед началом выступления. Музыка Уитни Хьюстон всегда дарила надежду, вдохновение и веру в силу любви. В этот вечер её великие песни вновь прозвучат с особой искренностью, заполнив зал светом и теплом, которые останутся в сердце далеко за пределами последней ноты.
Исполнители:
В продаже доступны билеты четырех категорий с свободной рассадкой:
Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Рекомендовано для зрителей старше шести лет.