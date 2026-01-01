Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Whitney Houston Tribute
Киноафиша Магия свечей. Whitney Houston Tribute

Магия свечей. Whitney Houston Tribute

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыка Уитни Хьюстон в Белом зале особняка Половцова

В Белом зале особняка А.А. Половцова зрителей ожидает незабываемый вечер, посвященный одной из величайших певиц в истории — Уитни Хьюстон. Её голос не только покорил мир, но и стал символом целой эпохи, перевернув представление о вокальном мастерстве.

Легендарные хиты в исполнении звезд

Под мерцанием сотен свечей прозвучат культовые хиты, которые покорили миллионы сердец: I Will Always Love You, I Have Nothing, I Wanna Dance with Somebody, Greatest Love of All и многие другие. Исполнением этих бессмертных песен займутся блистательная Ольга Абдуллина и виртуозный пианист Лев Шишкин. Их музыкальная интерпретация придаст особую глубину и красоту композициям Уитни Хьюстон.

Идеальное пространство для музыки

Особняк Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, — один из ярчайших архитектурных памятников XIX века. Белый зал со своей великолепной лепниной, величественными колоннами и атмосферой торжества станет идеальным местом для этого музыкального вечера. В сочетании с романтичным мерцанием свечей, исторические интерьеры сделают концерт поистине уникальным.

Уют и теплота вечера

Каждый гость на концерте сможет насладиться бокалом игристого перед началом выступления. Музыка Уитни Хьюстон всегда дарила надежду, вдохновение и веру в силу любви. В этот вечер её великие песни вновь прозвучат с особой искренностью, заполнив зал светом и теплом, которые останутся в сердце далеко за пределами последней ноты.

Информация для зрителей

Исполнители:

  • Вокал: Ольга Абдуллина (джазовая вокалистка, автор-исполнитель, участница телепроекта «Голос-5», лауреат международных джазовых конкурсов)
  • Рояль: Лев Шишкин (лауреат международных конкурсов)

В продаже доступны билеты четырех категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP (1 ряд)
  • Категория COMFORT (2 и 3 ряды)
  • Категория A (4 ряд)
  • Категория B (5 ряд)

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Рекомендовано для зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Whitney Houston Tribute

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
15 декабря вторник
20:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽
28 декабря понедельник
19:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52

Фотографии

Магия свечей. Whitney Houston Tribute Магия свечей. Whitney Houston Tribute Магия свечей. Whitney Houston Tribute Магия свечей. Whitney Houston Tribute Магия свечей. Whitney Houston Tribute

В ближайшие дни

Ирландское шоу. Оркестр волынщиков City Pipes
6+
Фолк

Ирландское шоу. Оркестр волынщиков City Pipes

7 сентября в 20:00 Колизей
от 1200 ₽
Арт-группа «Ларго». Спешите творить добро
6+
Эстрада

Арт-группа «Ларго». Спешите творить добро

5 февраля в 19:00 Колизей
от 1200 ₽
6+
Джаз

Подарочный сертификат

31 декабря в 19:00 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше