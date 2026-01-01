Магия свечей. Queen Symphony
Магия свечей. Queen Symphony

Возраст 6+

О концерте

Музыка QUEEN в Оранжерее Таврического сада

Под куполом оранжереи Таврического сада среди сотен свечей прозвучит легендарная музыка великой рок-группы QUEEN. Вас ждет уникальная программа, где сила симфонического звучания встретится с невероятной энергетикой хитов QUEEN.

Переосмысленные классики

Камерный оркестр VIRTUOSI ORCHESTRA переосмыслит бессмертные композиции, которые навсегда изменили мировую культуру. Вы услышите зажигательные аранжировки таких хитов, как:

  • «Bohemian Rhapsody»
  • «We Will Rock You»
  • «We Are The Champions»
  • «Don't Stop Me Now»
  • «Love of My Life»

Эти песни обретут новое струнное величие и симфоническую многогранность, создавая удивительное слияние эпох и стилей.

Информация для зрителей

В продаже доступны билеты четырех категорий:

  • Категория VIP (1-ый ряд)
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд)
  • Категория В (4, 5, 6-й ряд)
  • Категория C (все ряды, начиная с 7-го)

В каждой категории свободная рассадка на стульях. Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут, и он рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Апрель
Май
18 апреля суббота
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2000 ₽
13 мая среда
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 1800 ₽

Фотографии

