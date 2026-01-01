Оповещения от Киноафиши
Brazzaville
Киноафиша Brazzaville

Brazzaville

12+
Возраст 12+

О концерте

Весенний концерт группы Brazzaville

Дэвид Браун и его группа Brazzaville проведут большой весенний концерт. Это шанс для всех любителей музыки насладиться уникальным звучанием и энергетикой вечеринки.

О группе

Brazzaville – легендарная группа, известная своими инди-рок и фолк-композициями. Их лидер, Дэвид Браун, является автором большинства хитов и в 2013 году был удостоен награды «Лучший композитор года». На этом концерте также выступит струнный квартет, который добавит новизны в их звуковое оформление.

Что ожидать от концерта?

В программе концерта прозвучат любимые композиции группы, а также новые произведения. Зрители смогут насладиться сочетанием инди-рока, фолка и латиноамериканских ритмов, что обещает стать настоящим праздником для ушей.

Для кого этот концерт?

Концерт будет интересен не только фанатам инди-рока и фолк-музыки, но и всем, кто ценит оригинальное звучание и энергичные выступления. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Лучшее начало весны – на концерте «Brazzaville» 

Купить билет на концерт Brazzaville

Март
23 марта понедельник
19:00
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
от 1500 ₽
24 марта вторник
19:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 1500 ₽
29 марта воскресенье
19:00
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
от 1500 ₽

