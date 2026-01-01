Концерт «Магия ритма» в Свердловской государственной детской филармонии

Концерт «Магия ритма» приглашает зрителей в удивительный мир звуков и ритмов. Это музыкально-познавательная программа знакомит детей с многообразием ударных инструментов и ритмических рисунков.

Что вас ждет?

На концерте вы узнаете об истории возникновения ритма и познакомитесь с различными ударными инструментами — от классических литавр до экзотических перкуссий. Программа раскрывает тайны звукового искусства и показывает, как разные культуры используют музыку для выражения эмоций и идей.

Для кого?

Программа ориентирована на детей школьного возраста и будет интересна для семейного просмотра. Это отличная возможность провести время с семьей, погрузившись в мир музыки и ритма.

Не упустите шанс открыть для себя увлекательный и зрелищный концерт, который поможет молодежной аудитории развить музыкальный слух и впитать атмосферу живого исполнения!