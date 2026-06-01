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Братья Грим
Киноафиша Братья Грим

Братья Грим

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт «Братьев Грим» в клубе Джаггер

Приглашаем вас на уникальный концерт «Братья Грим», который обещает стать настоящим музыкальным событием в культурной жизни города. Это мероприятие организовано командой клуба «Jagger», прославленного своими креативными событиями и живыми выступлениями.

Музыка в стиле поп

В программе концерта вы услышите живую музыку в стиле поп, что порадует не только любителей жанра, но и всех, кто ценит атмосферу живых выступлений. Концерт предоставляет возможность насладиться качественным звуком и яркими выступлениями артистов, которые готовы подарить зрителям незабываемые эмоции.

Почему стоит посетить

Не упустите шанс стать частью эпохального события! Концерт в стенах одного из самых популярных клубов города — это возможность насладиться атмосферой живой музыки и великолепным исполнением. «Братья Грим» — это событие, которое станет отличным поводом для встречи с друзьями и общения с единомышленниками.

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В других городах
Июнь
19 июня пятница
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 2000 ₽

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