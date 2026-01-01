Mama Russia: мощное стимпанк-рок-шоу в клубе «Jagger»

В клубе «Jagger» состоится выступление музыкального патриотического проекта Mama Russia. Это уникальное шоу, в котором энергия, стиль и характер сочетаются в захватывающем перформансе, оставляющем яркие впечатления.

Яркие персонажи на сцене

В состава группы входят четыре харизматичных персонажа: Красная Фурия, Пионервожатая, Рупор Пролетариата и Безумный Инженер. Каждый из них является неотъемлемой частью механизма, создающего неповторимую атмосферу настоящего шоу.

Успехи группы

Mama Russia активно участвует в крупнейших фестивалях страны, становясь финалистами федеральных телепроектов и победителями музыкальных конкурсов. Их творчество покорило сердца слушателей, а треки звучат на ведущих радиостанциях, привлекая внимание миллионов. Особенно популярным стал хит «Никола Тесла», который стал вирусным и собрал множество просмотров в интернете.

Что ожидать от выступления

Выступление Mama Russia станет настоящим праздником для поклонников энергичного рока и яркого визуального стиля. Атмосфера, созданная на сцене, не оставит равнодушным ни одного зрителя.