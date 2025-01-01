Магия ханга в монастырском дворике

Музыкальное волшебство в католическом монастыре Санкт-Петербурга

Приглашаем вас на уникальный концерт музыкантов HangMade Project, которые объединили свои таланты в трио в 2016 году. Эти профессионалы академической музыки и виртуозные импровизаторы из Санкт-Петербурга создали свой неповторимый стиль, основанный на магии ханга, контрабаса и перкуссии.

Звучание, которое завораживает

HangMade Project исполняет авторские композиции и ханг-каверы, поражающие своим притягательным звучанием и разнообразными сонорными эффектами. Уникальный звук ханга сравнивают с арфой, тибетскими поющими чашами и стеклянным органом, благодаря своим необычным частотам. Эти звуки создают терапевтическое воздействие, погружая слушателей в атмосферу гармонии и спокойствия.

Идеальное место для концерта

Концерт пройдет в атмосферном дворике единственного в Петербурге католического монастыря, который благоухает цветами и создает волшебную атмосферу для музыкального переживания.

Информация для зрителей

Исполнители: HangMade Project

HangMade Project Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта

1 час 10 минут без антракта Возрастное ограничение: рекомендовано для зрителей старше 6 лет

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий концерт переносится в Храм Монастыря.

Не упустите возможность насладиться силой музыки и уникальным звучанием в этом чудесном месте!