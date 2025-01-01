BOOMERANG: Музыкальная энергия для любого события

BOOMERANG — это группа, которая может зажечь любую вечеринку! С момента своего создания в Санкт-Петербурге, она зарекомендовала себя как универсальный коллектив, способный удивить своим огромным репертуаром. В программе группы — хиты для любого вкуса, от классики до современных композиций. От рок-н-ролла до ска-панка — каждый найдёт что-то для себя!

Мировые и отечественные хиты

В репертуаре BOOMERANG — мировые и отечественные хиты, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя. Зажигательные ритмы и мощная энергетика коллектива погружают в атмосферу настоящего музыкального праздника.

Состав группы

Игорь Слёзкин — барабаны, вокал

Денис Шадрин — клавишные

Юрий Комков — бас-гитара

Детали события:

Продолжительность: 2 часа с одним антрактом

Возрастное ограничение: 6+

Ресторан располагает двумя залами: сцена находится в первом зале, второй зал отделён перегородкой, где идёт трансляция на видеоэкраны.

BOOMERANG — это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие, которое не оставит никого равнодушным!