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Boomerang
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Boomerang

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

BOOMERANG: Музыкальная энергия для любого события

BOOMERANG — это группа, которая может зажечь любую вечеринку! С момента своего создания в Санкт-Петербурге, она зарекомендовала себя как универсальный коллектив, способный удивить своим огромным репертуаром. В программе группы — хиты для любого вкуса, от классики до современных композиций. От рок-н-ролла до ска-панка — каждый найдёт что-то для себя!

Мировые и отечественные хиты

В репертуаре BOOMERANG — мировые и отечественные хиты, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя. Зажигательные ритмы и мощная энергетика коллектива погружают в атмосферу настоящего музыкального праздника.

Состав группы

  • Игорь Слёзкин — барабаны, вокал
  • Денис Шадрин — клавишные
  • Юрий Комков — бас-гитара

Детали события:

  • Продолжительность: 2 часа с одним антрактом
  • Возрастное ограничение: 6+
  • Ресторан располагает двумя залами: сцена находится в первом зале, второй зал отделён перегородкой, где идёт трансляция на видеоэкраны.

BOOMERANG — это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие, которое не оставит никого равнодушным!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 июля
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 700 ₽

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