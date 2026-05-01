Большой стендап

Стендап-вечеринка с Булатом Ахметовым и друзьями

В ресторане «RedBuffet» состоится стендап-вечеринка, на которой выступят известные комики: Булат Ахметов, Артур Киш, Вероника Зайнуллина, Ксения Жучкова и Антон Погосян. Ведущий вечера — Роман Рор, чья неподражаемая манера ведения вечеринки уже завоевала множество поклонников.

Формат мероприятия

Длительность вечера составит 2 часа. Это отличная возможность посмеяться и насладиться humor, представленным участниками популярных телевизионных и интернет-проектов.

Важные моменты

Общий сбор: 19:00

Начало мероприятия: 20:00

20:00 Возрастное ограничение: 18+

Условия нахождения в зале

Обратите внимание, что на мероприятии запрещено самостоятельно перемещать столы. Если вам нужно пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору, и команда ресторана с радостью подберет для вас более комфортное место.

Вечеринка обязательно понравится любителям стендап-шоу и хорошего настроения. Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых комиков!