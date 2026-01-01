Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
XVII Sochi Jazz Festival. Гала-концерт Фестиваля
Киноафиша XVII Sochi Jazz Festival. Гала-концерт Фестиваля

XVII Sochi Jazz Festival. Гала-концерт Фестиваля

6+
Возраст 6+

О концерте

Гала-концерты XVII Международного фестиваля Sochi Jazz Festival

11 и 12 сентября в Зимнем театре состоятся грандиозные Гала-концерты XVII Международного фестиваля Sochi Jazz Festival. Для жителей и гостей Сочи выступят известные российские и зарубежные джазовые артисты. Джаз вдохновляет, успокаивает и заряжает энергией одновременно. А слушать его в Сочи, на легендарной курортной сцене — особенное удовольствие.

За окнами шумит море, в воздухе — ароматы осеннего юга, а внутри — магия живого звука. Этот вечер станет настоящим подарком для души. Вот уже 17 лет Сочинский джазовый фестиваль в сентябре превращает курорт в главную джазовую столицу страны. Тысячи зрителей, сотни музыкантов и одна неизменная любовь — к музыке, которая говорит без слов. Приходите за вдохновением в Зимний театр. Обещаем: этот вечер вы запомните надолго.

О фестивале в Сочи

В этом году Sochi Jazz Festival проходит в 17-й раз! История фестиваля началась в 2010 году, когда в столице XXII Олимпийских Игр стартовала Культурная Олимпиада. С тех пор этот фестиваль стал не только одним из самых значимых событий в культурной жизни России, но и составил серьёзную конкуренцию зарубежным аналогам.

За годы существования фестиваль посетили более 120 000 зрителей. Несколько лет подряд Sochi Jazz Festival входит в десятку лучших джазовых фестивалей России. Ежегодно по приглашению основателя и президента фестиваля Игоря Бутмана в Сочи съезжаются ведущие джазовые музыканты со всего мира. На время его проведения курорт становится главным джазовым центром страны.

Фестиваль в 2026 году пройдет с 7 по 13 сентября. Не пропустите шанс стать частью этого невероятного события!

Купить билет на концерт XVII Sochi Jazz Festival. Гала-концерт Фестиваля

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
11 сентября пятница
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
12 сентября суббота
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 300 ₽

Фотографии

XVII Sochi Jazz Festival. Гала-концерт Фестиваля XVII Sochi Jazz Festival. Гала-концерт Фестиваля

В ближайшие дни

Эннио Морриконе. Музыка длиною в жизнь
6+
Классическая музыка

Эннио Морриконе. Музыка длиною в жизнь

5 июля в 17:00 Концертный центр «Сириус»
от 500 ₽
Концерт органной музыки. Фарида Нуруллоева (орган) и Волгоградский симфонический оркестр
12+
Классическая музыка

Концерт органной музыки. Фарида Нуруллоева (орган) и Волгоградский симфонический оркестр

4 октября в 17:00 Зал органной и камерной музыки
Билеты
Ольга Малащенко
18+
Юмор

Ольга Малащенко

22 августа в 20:00 Зеленый театр
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше