Концерт группы «Звери» в Москве: 25 лет на сцене

Группа «Звери» готовится отметить свой 25-летний юбилей с масштабным концертом в столице. Это традиционное и ожидаемое культурное событие будет проходить на главном стадионе страны — в «Лужниках».

Знакомство с легендой

Концерт состоится 15 августа 2026 года. На сцене прозвучат как нестареющие хиты, так и новые синглы. Среди популярных композиций, которые составят программу вечера, ожидаются «Все, что касается», «Районы-кварталы», «Напитки покрепче», а также другие произведения, ставшие визитной карточкой коллектива.

История успеха

Группа была создана в 2000 году бессменным солистом Романом Билыком, более известным как Рома Зверь. За свою карьеру «Звери» успели завоевать несколько престижных наград, включая премию MTV Россия и звание «Лучшего исполнителя России» по версии MTV Europe Music Awards.

Не пропустите!

Концерт соберет фанатов не только из Москвы, но и из других городов. Каждый слушатель станет частью большого праздника музыки, а ностальгия по известным трекам создаст особую атмосферу. Подготовьтесь к незабываемому вечеру!

Август
15 августа суббота
20:00
Большая спортивная арена «Лужники» Москва, Лужнецкая наб., 24, стр. 1
от 2000 ₽

