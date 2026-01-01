Маленький Николя и новогодние приключения

Приглашаем вас окунуться в один удивительный день из жизни весёлой французской семьи! Как готовить настоящих бургундских улиток, кто такой Пэр Ноэль, и зачем маленькому Николя понадобился телескоп — всё это и многое другое вы узнаете на нашем праздничном спектакле.

По мотивам рассказов Рене Госинни, «Большое Рождество для маленького Николя» — это история о том, как ссоры и примирения, смех и слёзы превращаются в праздник, который приносит радость каждому.

Для кого

Спектакль создан по мотивам произведений Рене Госинни и Жан-Жака Семпле. Это трогательная и смешная история будет интересна и детям, и взрослым, создавая атмосферу настоящего семейного праздника!