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Большое Рождество для маленького Николя
Киноафиша Большое Рождество для маленького Николя

Спектакль Большое Рождество для маленького Николя

6+
Режиссер Наталья Слащева
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+

О спектакле

Маленький Николя и новогодние приключения

Приглашаем вас окунуться в один удивительный день из жизни весёлой французской семьи! Как готовить настоящих бургундских улиток, кто такой Пэр Ноэль, и зачем маленькому Николя понадобился телескоп — всё это и многое другое вы узнаете на нашем праздничном спектакле.

По мотивам рассказов Рене Госинни, «Большое Рождество для маленького Николя» — это история о том, как ссоры и примирения, смех и слёзы превращаются в праздник, который приносит радость каждому.

Для кого

Спектакль создан по мотивам произведений Рене Госинни и Жан-Жака Семпле. Это трогательная и смешная история будет интересна и детям, и взрослым, создавая атмосферу настоящего семейного праздника!

Фотографии

Большое Рождество для маленького Николя Большое Рождество для маленького Николя Большое Рождество для маленького Николя Большое Рождество для маленького Николя Большое Рождество для маленького Николя Большое Рождество для маленького Николя Большое Рождество для маленького Николя
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