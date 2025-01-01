Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Иов
Киноафиша Иов

Спектакль Иов

Еврейская сага
Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Иов» в Молодежном театре на Фонтанке

«Иов» — это почти библейская история одной большой семьи. Эта сага о войне и мире, о трудных отношениях отцов и детей, о жестоком ХХ веке, который разрушил и разделил семью, обрёк на скитания и мытарства.

Сюжет и испытания героев

В жизни героев драмы происходят большие испытания, которые проверяют их силу веры и верность избранному пути. Старший сын, бедный учитель Зингера, уходит в армию, в то время как второй сын решает бежать в Америку. Однако, чтобы защитить единственную дочь от бесчестия, семье придётся покинуть родной дом и привычный деревенский уклад, отправившись на другой конец света, в шумный чужой город.

На этом пути они вынуждены оставить своего младшего, только что родившегося сына Менухима, на попечение посторонних людей. Новая родина не встретит их с радостью, и новые беды испытают их веру и терпение. Но когда последняя надежда исчезнет, произойдёт чудо.

Актёрский ансамбль и пластический рисунок

В этом спектакле зрителей ожидает великолепный актёрский ансамбль. Все эпизоды драмы соединяются пронзительным пластическим рисунком, где танец становится прочной нитью, связывающей время и пространство. Блистательно «озвучивая» недосказанность драматического сюжета, он придаёт истории особую глубину.

Режиссер
Лев Шехтман
В ролях
Валерий Кухарешин
Валерий Кухарешин
Алла Одинг
Александр Куликов
Александр Куликов
Алексей Одинг
Алексей Одинг
Юлия Шубарева
Юлия Шубарева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Иов Иов Иов Иов

В ближайшие дни

Мастер и Маргарита: Фагот. История фиолетового рыцаря
16+
Иммерсивный
Мастер и Маргарита: Фагот. История фиолетового рыцаря
26 сентября в 19:00 Пространство «Замок на Невском»
от 1900 ₽
Дядя Ваня
16+
Драма
Дядя Ваня
26 сентября в 19:00 Русская антреприза им. Андрея Миронова
от 1000 ₽
Муха-цокотуха
0+
Детский Кукольный
Муха-цокотуха
14 сентября в 11:00 Бродячая собачка
от 700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше