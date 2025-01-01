Спектакль «Иов» в Молодежном театре на Фонтанке

«Иов» — это почти библейская история одной большой семьи. Эта сага о войне и мире, о трудных отношениях отцов и детей, о жестоком ХХ веке, который разрушил и разделил семью, обрёк на скитания и мытарства.

Сюжет и испытания героев

В жизни героев драмы происходят большие испытания, которые проверяют их силу веры и верность избранному пути. Старший сын, бедный учитель Зингера, уходит в армию, в то время как второй сын решает бежать в Америку. Однако, чтобы защитить единственную дочь от бесчестия, семье придётся покинуть родной дом и привычный деревенский уклад, отправившись на другой конец света, в шумный чужой город.

На этом пути они вынуждены оставить своего младшего, только что родившегося сына Менухима, на попечение посторонних людей. Новая родина не встретит их с радостью, и новые беды испытают их веру и терпение. Но когда последняя надежда исчезнет, произойдёт чудо.

Актёрский ансамбль и пластический рисунок

В этом спектакле зрителей ожидает великолепный актёрский ансамбль. Все эпизоды драмы соединяются пронзительным пластическим рисунком, где танец становится прочной нитью, связывающей время и пространство. Блистательно «озвучивая» недосказанность драматического сюжета, он придаёт истории особую глубину.