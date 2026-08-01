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О концерте

Фестиваль «Большие Гонки» в Санкт-Петербурге

На Автодроме Санкт-Петербург состоится захватывающий фестиваль «Большие Гонки». В программе — соревнования по авто-звуку от BassMile, зрелищные дрифт и драг, выставка уникальных автомобилей и мотоциклов, включая парад от клуба «Ночные Волки». Гости смогут увидеть самые быстрые и громкие автомобили из Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов.

Что вас ждёт на фестивале?

  • Соревнования по авто-звуку от BassMile.
  • Дрифт, драг и выставка уникальных машин на одной площадке с утра до вечера.
  • Экспозиция самых быстрых и громких автомобилей из разных регионов.
  • Разнообразные блюда и напитки, зоны отдыха для зрителей.
  • Мото выставка и мото-парад от клуба «Ночные Волки».
  • Авто-выставка и парад автомобилей.
  • Детская зона для отдыха.
  • Дрифт такси и бернаут шоу.
  • Парковка для зрителей на территории мероприятия.
  • Шоу-программа с участием ведущих автоклубов Санкт-Петербурга.
  • Впервые на «Больших Гонках» свободные заезды по драг-рейсингу для участников и зрителей.

Фестиваль станет настоящим праздником для любителей скорости и уникальных автомобилей, а также отличной возможностью провести время на свежем воздухе с семьёй и друзьями.

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В других городах
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Автодром Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Пушкинский район, Московское шоссе, 177а
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