Фестиваль «Большие Гонки» в Санкт-Петербурге
На Автодроме Санкт-Петербург состоится захватывающий фестиваль «Большие Гонки». В программе — соревнования по авто-звуку от BassMile, зрелищные дрифт и драг, выставка уникальных автомобилей и мотоциклов, включая парад от клуба «Ночные Волки». Гости смогут увидеть самые быстрые и громкие автомобили из Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов.
Что вас ждёт на фестивале?
- Соревнования по авто-звуку от BassMile.
- Дрифт, драг и выставка уникальных машин на одной площадке с утра до вечера.
- Экспозиция самых быстрых и громких автомобилей из разных регионов.
- Разнообразные блюда и напитки, зоны отдыха для зрителей.
- Мото выставка и мото-парад от клуба «Ночные Волки».
- Авто-выставка и парад автомобилей.
- Детская зона для отдыха.
- Дрифт такси и бернаут шоу.
- Парковка для зрителей на территории мероприятия.
- Шоу-программа с участием ведущих автоклубов Санкт-Петербурга.
- Впервые на «Больших Гонках» свободные заезды по драг-рейсингу для участников и зрителей.
Фестиваль станет настоящим праздником для любителей скорости и уникальных автомобилей, а также отличной возможностью провести время на свежем воздухе с семьёй и друзьями.