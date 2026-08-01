Фестиваль «Большие Гонки» в Санкт-Петербурге

На Автодроме Санкт-Петербург состоится захватывающий фестиваль «Большие Гонки». В программе — соревнования по авто-звуку от BassMile, зрелищные дрифт и драг, выставка уникальных автомобилей и мотоциклов, включая парад от клуба «Ночные Волки». Гости смогут увидеть самые быстрые и громкие автомобили из Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов.

Что вас ждёт на фестивале?

Соревнования по авто-звуку от BassMile.

Дрифт, драг и выставка уникальных машин на одной площадке с утра до вечера.

Экспозиция самых быстрых и громких автомобилей из разных регионов.

Разнообразные блюда и напитки, зоны отдыха для зрителей.

Мото выставка и мото-парад от клуба «Ночные Волки».

Авто-выставка и парад автомобилей.

Детская зона для отдыха.

Дрифт такси и бернаут шоу.

Парковка для зрителей на территории мероприятия.

Шоу-программа с участием ведущих автоклубов Санкт-Петербурга.

Впервые на «Больших Гонках» свободные заезды по драг-рейсингу для участников и зрителей.

Фестиваль станет настоящим праздником для любителей скорости и уникальных автомобилей, а также отличной возможностью провести время на свежем воздухе с семьёй и друзьями.