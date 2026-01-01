Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla
Киноафиша Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

6+
Возраст 6+

О концерте

Магия музыки: Вивальди и Пьяццолла в Лютеранском соборе

Под величественными сводами Лютеранского собора Святых Петра и Павла (Петрикирхе), расположенном в самом центре Санкт-Петербурга, пройдет удивительный концерт, где барочная музыка встретится с страстным аргентинским танго.

Слияние эпох и стилей

Что объединяет, казалось бы, таких непохожих композиторов, как Вивальди и Пьяццолла? Оба они обладают даром создавать магические последовательности и сочинять музыку, полную страсти и темперамента. Переплетение ритмов, насыщенность мелодий и диагонально меняющиеся эмоции - все это станет основой предстоящего вечера.

Выступление квартета Four Seasons

На сцене выступит струнный квартет Four Seasons, который исполнит циклы «Времена года» Вивальди и Пьяццоллы. Эти произведения являются вершинами творчества обоих композиторов и обещают настоящие эмоции. Звучание резких ритмов аргентинского танго, пронизывающее жаркими латиноамериканскими мотивами, контрастирует с барочными мелодиями Вивальди. Особое внимание будет уделено его знаменитой части «Лето», которая подарит зрителям незабываемые впечатления.

Подробности о концерте

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Присоединяйтесь к этому уникальному музыкальному событию и насладитесь искусством, способным объединять эпохи и стили!

Купить билет на концерт Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

Помощь с билетами
В других городах
Июль
25 июля суббота
15:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 400 ₽

Фотографии

Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

В ближайшие дни

Фортепианный концерт. Александр Лубянцев
6+
Классическая музыка

Фортепианный концерт. Александр Лубянцев

5 июня в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 1100 ₽
Джазовая среда в Екатерининском собрании
16+
Джаз

Джазовая среда в Екатерининском собрании

24 июня в 19:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 1100 ₽
Классика при свечах: Вивальди Времена года
6+
Классическая музыка

Классика при свечах: Вивальди Времена года

14 июня в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше