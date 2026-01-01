Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

Магия музыки: Вивальди и Пьяццолла в Лютеранском соборе

Под величественными сводами Лютеранского собора Святых Петра и Павла (Петрикирхе), расположенном в самом центре Санкт-Петербурга, пройдет удивительный концерт, где барочная музыка встретится с страстным аргентинским танго.

Слияние эпох и стилей

Что объединяет, казалось бы, таких непохожих композиторов, как Вивальди и Пьяццолла? Оба они обладают даром создавать магические последовательности и сочинять музыку, полную страсти и темперамента. Переплетение ритмов, насыщенность мелодий и диагонально меняющиеся эмоции - все это станет основой предстоящего вечера.

Выступление квартета Four Seasons

На сцене выступит струнный квартет Four Seasons, который исполнит циклы «Времена года» Вивальди и Пьяццоллы. Эти произведения являются вершинами творчества обоих композиторов и обещают настоящие эмоции. Звучание резких ритмов аргентинского танго, пронизывающее жаркими латиноамериканскими мотивами, контрастирует с барочными мелодиями Вивальди. Особое внимание будет уделено его знаменитой части «Лето», которая подарит зрителям незабываемые впечатления.

Подробности о концерте

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Присоединяйтесь к этому уникальному музыкальному событию и насладитесь искусством, способным объединять эпохи и стили!