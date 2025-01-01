Великолепная музыка Эдварда Грига

Приглашаем вас на захватывающее музыкально-литературное представление по мотивам великой драмы Генрика Ибсена и Эдварда Грига. Спектакль «Пер Гюнт. В пещере горного короля» — это история о борьбе добра и зла в душе человека, о вечном поиске себя и своей человечности.

Глубина смыслов и музыкальная магия

Зрители окажутся в уникальном пространстве, где поэтические тексты и музыка, основанные на первоисточниках Ибсена и Грига, погружают в мир волшебных образов. Эти классические произведения находят живой отклик в современности, создавая глубокие параллели с нашей действительностью. История Пера Гюнта — это размышление о поиске смысла жизни, актуальное во все времена.

Исполнители

Елизавета Панченко — известная петербургская органистка-виртуоз и композитор. Лауреат европейских конкурсов, член Союза композиторов России и Санкт-Петербурга. Её игра на органе Gustav Steinmann обещает быть настоящим музыкальным праздником.

Анастасия Васильева — лирическое сопрано, солистка Санкт-Петербургской филармонии. Лауреат российских и европейских конкурсов, активно выступающая как приглашённая солистка ведущих оперных театров.

Подарите себе незабываемые эмоции!

Этот концерт — не просто музыкальное событие, а погружение в мир, где вечные темы человечности, искупления и поиска себя оживают под звуки потрясающей музыки. Не упустите возможность насладиться этим уникальным представлением и подарить себе фейерверк эмоций!