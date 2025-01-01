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Битва Органов
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Битва Органов

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Продолжительность 1 час, без антракта
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О концерте/спектакле

Органный концерт в Петрикирхе

Amadeus Concerts приглашает вас на уникальное музыкальное событие — «Битву Органов» в лютеранском соборе Petrikirche! Этот концерт уже стал легендой Петербурга и представляет собой редкое для России сочетание органной музыки и европейской традиции музыкальных поединков.

Неповторимый формат

В России существует всего несколько соборов с несколькими органами, и Petrikirche предоставляет такую возможность. Два органиста поочередно исполнят произведения великих композиторов разных эпох. Это не просто соревнование в мастерстве исполнения, а возможность удивить зрителя богатством звучания и необычными техниками игры на органе.

Инструменты

  • Willi Peter — орган без мехов, обладающий уникальной трактурой из нейлоновых нитей. Он имеет три мануала, педаль, 43 регистра и 3218 труб. Этот орган является самым большим и единственным трехмануальным органом среди церковных в Санкт-Петербурге. Он идеально вписывается в акустику Петрикирхе и превосходит большинство церковных органов, которые, как правило, имеют 20-25 регистров.

  • Steinmann — духовой орган с двумя мануалами, педалью и десятью регистрами.

Исполнители

Концерт представят ведущие музыканты Санкт-Петербурга — лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные артисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального шоу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 14 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 12 декабря
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Битва Органов Битва Органов Битва Органов Битва Органов Битва Органов Битва Органов Битва Органов Битва Органов Битва Органов Битва Органов

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