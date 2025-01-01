Битва Органов

Органный концерт в Петрикирхе

Amadeus Concerts приглашает вас на уникальное музыкальное событие — «Битву Органов» в лютеранском соборе Petrikirche! Этот концерт уже стал легендой Петербурга и представляет собой редкое для России сочетание органной музыки и европейской традиции музыкальных поединков.

Неповторимый формат

В России существует всего несколько соборов с несколькими органами, и Petrikirche предоставляет такую возможность. Два органиста поочередно исполнят произведения великих композиторов разных эпох. Это не просто соревнование в мастерстве исполнения, а возможность удивить зрителя богатством звучания и необычными техниками игры на органе.

Инструменты

Willi Peter — орган без мехов, обладающий уникальной трактурой из нейлоновых нитей. Он имеет три мануала, педаль, 43 регистра и 3218 труб. Этот орган является самым большим и единственным трехмануальным органом среди церковных в Санкт-Петербурге. Он идеально вписывается в акустику Петрикирхе и превосходит большинство церковных органов, которые, как правило, имеют 20-25 регистров.

Steinmann — духовой орган с двумя мануалами, педалью и десятью регистрами.

Исполнители

Концерт представят ведущие музыканты Санкт-Петербурга — лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные артисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального шоу!