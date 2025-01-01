Магия свечей. Итальянские саундтреки: Эйнауди, Морриконе, Рота

Музыкальный вечер в Таврическом саду

Откройте для себя музыкальный мир итальянских киношедевров под мерцанием сотен свечей в Оранжерее Таврического сада! Струнный квартет VIRTUOSI исполнит знаменитые саундтреки, которые перенесут вас в сердца легендарных итальянских фильмов.

Звучание кино на живой сцене

Вы услышите проникновенную музыку Людовико Эйнауди и вновь прочувствуете всю глубину таких фильмов, как «1+1», «Отец» и «Земля кочевников». Мелодии Нино Роты закружат в вихре страстей и ностальгии творений великого Феллини, а пронзительные темы Эннио Морриконе наполнят атмосферу эпическим дыханием Дикого Запада и драмой киноленты «Хороший, плохой, злой».

Исполнители и билеты

Выступление осуществит квартет Four Seasons. В продаже доступны билеты четырех категорий:

Категория VIP (1-ый ряд)

Категория А (2-ой и 3-ий ряды)

Категория В (4, 5, 6-й ряды)

Категория C (все ряды, начиная с 7-го)

Во всех категориях возможна свободная рассадка на стульях.