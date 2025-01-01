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Безымянная звезда
Киноафиша Безымянная звезда

Спектакль Безымянная звезда

Первая любовь гения как неисчерпаемый источник поэзии
Постановка
Театр им. Комиссаржевской 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Безымянная звезда»: Трогательная комедия о встрече двух душ

«Безымянная звезда» — это история о встрече учителя астрономии и светской красавицы. Трогательная, романтическая и красивая встреча, которая подобно внезапному звездопаду освещает жизнь маленького городка. Спектакль сочетает элементы комедии и драмы, повествуя о том, как наивный и скромный учитель астрономии встречает девушку-видение, которая оставляет незаживающий след в его душе.

Любовь и звезды

Их любовь возникает как мгновенный всплеск, как звездопад на небесах — яркий, но эфемерный. Спектакль раскрывает, как легко обнаружить на небе новую звезду, но как сложно понять и удержать рядом любимого человека. Это история о том, что даже самая яркая звезда, стремясь отклониться от своего пути, не всегда может избежать судьбы.

Знакомая история

Зрители хорошо знакомы с этим сюжетом по одноименному фильму Михаила Козакова. В спектакле на сцене Петербурга главных героев сыграют известные артисты Родион Приходько и Евгения Игумнова, чья игра наполнена тонким юмором и глубиной эмоций.

Комедия с элементами философии

«Безымянная звезда» — это не просто романтическая история, это комедия о людях, которые не могут понять, что действительно важно для них. История о том, как часто мы ищем что-то недосягаемое, но, возможно, самое важное всегда было рядом.

Режиссер
Вениамин Фильштинский
В ролях
Родион Приходько
Евгения Игумнова
Александр Большаков
Маргарита Бычкова
Георгий Корольчук

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 июля
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
14:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽

Фотографии

Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда

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