Бэст стендап
Бэст стендап

Спектакль Бэст стендап

18+
Возраст 18+

О спектакле

Юмор от лучших стендап-комиков Красноярска

Приготовьтесь к вечеру смеха и хорошего настроения в стендап-клубе «Хэдлайнер». Крупнейшие комики города представят свои лучшие номера, которые уже успели завоевать любовь зрителей. Будьте уверены, каждая шутка прошла испытание временем и обязательным «залом», так что скучать не придется.

Это идеальное место для тех, кто хочет расслабиться и насладиться качественным юмором. Заходите, чтобы зарядиться позитивом и провести время в компании друзей или знакомых.

Не упустите возможность подарить себе вечер смеха! Стендап — это не только возможность посмеяться, но и отличный способ отвлечься от повседневных забот.

Март
9 марта понедельник
18:00
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 1000 ₽
15 марта воскресенье
18:00
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
22 марта воскресенье
20:30
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 1100 ₽

Маленькие трагедии
18+
Драма
Маленькие трагедии
18 марта в 19:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 2000 ₽
Круглый год
0+
Детский Кукольный
Круглый год
1 апреля в 10:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Пучина
16+
Комедия Драма
Пучина
18 марта в 15:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 700 ₽
