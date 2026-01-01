Спектакль Марьино поле

Театральная фантасмагория в Электротеатре Станиславский

На «Марьином поле» законы мира отменены. Это вход в призрачное пространство, где время застыло в тревожном, бесконечном ожидании. Здесь, на границе яви и сна, память становится осязаемой, а вечный женский диалог с невозвратимым — пронзительно живым.

Драматург Олег Богаев создал текст-фантасмагорию, где горькая реальность переплетена с острым юмором. Это глубокое размышление о том, как человеческая душа сохраняет свою стойкость и свет, несмотря на потерю.

Сюжет и героини

Три женщины — Марья, Прасковья и Серафима — живут на условной территории, похожей на лимб. Их путь — это не перемещение, а паломничество сквозь миф и сон к несломленной внутренней силе, которую питает одна лишь надежда.

Режиссер Роман Дробот превращает этот сюжет в многослойную драму состояний и ощущений. На сцене создается гибрид деревенского архетипа и потустороннего мира, где свет, тень и напряжение пауз становятся выразительными инструментами.

Творческая команда

Работа каждой из актрис — Наталья Щукина, Юлия Дробот, Алла Казакова, Анна Антосик, Анна Сенина и Людмила Мягкая — требует искренности и способности быть одновременно старой и юной. Они несут в себе вековую память и обретает способность видеть чудо.

Язык постановки балансирует на грани фольклора, мистерии и абсурда. Звуковая партитура соткана из шорохов прошлого и обрывков голосов.

Мифологический образ

Мифологический персонаж Коровы, роль которой исполнит Анастасия Фурса, связывает мир живых и ушедших. В её исполнении образ наполняется особой силой и тихим светом, а финальный вопрос «Ты устала ждать?» становится высшей точкой неизбывной женской стойкости.

«Марьино поле» — это история о том, как прошлое продолжает жить в нас, и о том, что настоящая сила человека — в его способности помнить и ждать.