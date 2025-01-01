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Бешеные деньги
Билеты от 1200₽
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Спектакль Бешеные деньги

Постановка
Выборгский ДК 16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Островского

Пьеса Островского остается актуальной и сегодня, поскольку деньги и стремление к красивой жизни всегда были основными мотивациями человеческих поступков. В спектакле представлены представители разорившегося дворянства, которые по-прежнему живут в роскоши, но все это — в долг. Напротив, новоявленные буржуа стремятся максимально экономить, чтобы не выйти за рамки бюджета.

Сюжет и персонажи

Главная героиня, Лидия, молода и амбициозна. Её восхищаются как гимназисты, так и представители правительства. Привыкшая жить на широкую ногу, Лидия находится в поиске состоятельного партнёра, который сможет обеспечить её безбедное существование. Когда она слышит о сказочном богатстве провинциального предпринимателя, она решает сделать свой выбор, но ошибается в расчетах.

Отсутствие дидактики

Спектакль не содержит дидактики или нравоучений. Вместо этого, он сосредоточен на показе живых людей и разборе их человеческой сущности.

Не упустите возможность увидеть свежую интерпретацию «Бешеных денег» на сцене Театра Маяковского.

Режиссер
Анатолий Шульев
В ролях
Светлана Немоляева
Полина Лазарева
Алексей Дякин
Виталий Ленский
Александр Андриенко
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽
22 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽
18 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1200 ₽

Фотографии

Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги

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