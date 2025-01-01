Спектакль Бешеные деньги

Спектакль по пьесе Островского

Пьеса Островского остается актуальной и сегодня, поскольку деньги и стремление к красивой жизни всегда были основными мотивациями человеческих поступков. В спектакле представлены представители разорившегося дворянства, которые по-прежнему живут в роскоши, но все это — в долг. Напротив, новоявленные буржуа стремятся максимально экономить, чтобы не выйти за рамки бюджета.

Сюжет и персонажи

Главная героиня, Лидия, молода и амбициозна. Её восхищаются как гимназисты, так и представители правительства. Привыкшая жить на широкую ногу, Лидия находится в поиске состоятельного партнёра, который сможет обеспечить её безбедное существование. Когда она слышит о сказочном богатстве провинциального предпринимателя, она решает сделать свой выбор, но ошибается в расчетах.

Отсутствие дидактики

Спектакль не содержит дидактики или нравоучений. Вместо этого, он сосредоточен на показе живых людей и разборе их человеческой сущности.

Не упустите возможность увидеть свежую интерпретацию «Бешеных денег» на сцене Театра Маяковского.