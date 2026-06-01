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Жизнь в конверте
Билеты от 1500₽
Киноафиша Жизнь в конверте

Спектакль Жизнь в конверте

18+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Спектакль «Жизнь в конверте» в Театре на Трубной

Театр на Трубной представляет спектакль «Жизнь в конверте», который отражает жизнь обычных людей и их реальные истории. Это произведение можно было бы назвать «Зеркало», ведь оно говорит о каждом из нас.

О сюжете

Постановка позволяет взглянуть на нашу повседневность. Здесь много смешного и грустного, но всё это – правдивые моменты из жизни. В спектакле переплетаются судьбы пяти женщин и пяти мужчин, которые пишут письма губернатору, надеясь на поддержку в своих непростых ситуациях.

Уникальные исполнители

Особенность постановки заключается в её трагисатирическом фарсе. Все женские роли исполняет заслуженная артистка России Анна Большова, а за мужчин отвечает звезда театра «Неформат» Александр Чернявский. Каждый из актёров создаёт яркие, запоминающиеся образы, что делает спектакль особенно интересным.

Почему стоит посмотреть?

«Жизнь в конверте» заставит вас задуматься о важности каждого момента и о том, как мы живём. Этот спектакль не оставит вас равнодушными!

В ролях
Анна Большова
Александр Чернявский

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Июнь
Сентябрь
26 июня пятница
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1500 ₽
17 сентября четверг
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1500 ₽

Фотографии

Жизнь в конверте Жизнь в конверте Жизнь в конверте Жизнь в конверте

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