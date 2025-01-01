Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Не дорогая Елена Сергеевна
Билеты от 2000₽
Киноафиша Не дорогая Елена Сергеевна

Спектакль Не дорогая Елена Сергеевна

Постановка
Театр современной драматургии 16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Не дорогая Елена Сергеевна: спектакль о вечных проблемах поколений

Артем Данин, художественный руководитель Театра Современной Драматургии, представляет свою интерпретацию советской пьесы Людмилы Разумовской. В драматическом спектакле-трагедии «Не дорогая Елена Сергеевна» отражается сложное отношение детей к главной героине—школьной учительнице Елене Сергеевне.

Темы и содержание спектакля

Название работы уже говорит о многом. Частица «Не» символизирует правду о том, как новое поколение воспринимает тех, кто жил в других условиях и в другое время. Мир стремительно меняется, и люди становятся все более холодными и эгоистичными. Это приводит к страданиям тех, кто не может адаптироваться к новым реалиям.

Проблема понимания между поколениями остается актуальной. В постановке это проявляется крайне ярко и жестко. Зрителю не предлагают идеализированную картину, а открывают циничную реальность и неприятные аспекты человеческой натуры.

Образ учителя и молодежь

Спектакль акцентирует внимание на том, как холодный расчет и жестокость могут проявляться в отношениях между людьми. Подходите к этому рассказу с открытым сердцем, особенно если вы хотите, чтобы ваши школьники осознали, как это ощущается—как с стороны жестоких истребителей, так и с позиции пожилых людей, которые зачастую остаются непонятыми.

Отзывы и впечатления

По словам зрителей, спектакль держит в напряжении и заставляет задуматься о своих поступках практически каждого. Это мощное произведение, которое открывает глаза на многообразие человеческих эмоций и отношений.

Актёрский состав и постановка

В спектакле участвуют:

  • Ольга Брауэр (Елена Сергеевна)
  • Артем Данин (Володя)
  • Константин Белобров (Павел)
  • Станислав Ливанов/Жан Силантьев (Виктор)
  • Елена Мурзабаева/Александра Крючкова (Ляля)

Режиссер-постановщик: Артем Данин.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль и задуматься о многом важном. Мы ждем вас в Театре Современной Драматургии!

Режиссер
Артем Данин
В ролях
Ольга Брауэр
Артем Данин
Константин Белобров
Станислав Ливанов
Жан Силантьев

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 ноября
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
19:00 от 2000 ₽
10 декабря
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
4 октября в 14:00 Окружной общественный центр им. Моссовета
от 1000 ₽
Малышам-ребятам о сказочных зверятах
0+
Детский Иммерсивный
Малышам-ребятам о сказочных зверятах
7 сентября в 10:30 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Скотный двор
18+
Премьера Драма
Скотный двор
27 сентября в 18:00 Модерн
от 6000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше