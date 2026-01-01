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Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

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О спектакле

Цирковое шоу «Маленький принц» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, в Доме молодёжи, состоится цирковое шоу «Маленький принц». Это увлекательная программа объединяет цирковые трюки, мультимедийные эффекты, лазерное шоу и музыкальные номера.

Гостей ждёт встреча с любимыми персонажами из книги Антуана де Сент-Экзюпери. На сцене появятся звёздный мальчик с золотыми волосами, трогательная Роза, верный Лис и необычные жители астероидов. Это шоу станет настоящим праздником для любителей интерактивных представлений и циркового искусства.

Живое взаимодействие и незабываемые впечатления

Программа удивляет зрителей всех возрастов, сочетая в себе различные элементы искусства. Каждое представление обещает быть наполненным чудесами, уникальными трюками и потрясающими песнями, что несомненно вызовет восторг у зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного представления и насладиться новыми приключениями любимых героев!

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В других городах
Ноябрь
28 ноября суббота
17:00
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
от 1200 ₽

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Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц

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