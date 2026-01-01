Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Юлия Нижельская Yulia Nizhelskaya
Киноафиша Персоны Юлия Нижельская

Юлия Нижельская

Yulia Nizhelskaya

Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Герой боевиков
В каком театре играет

Популярные фильмы

Ментовские войны 7.5
Ментовские войны (2005)
Принцип Хабарова 6.7
Принцип Хабарова (2013)
Улицы разбитых фонарей 6.2
Улицы разбитых фонарей (1998)

Фильмография Юлия Нижельская

Муж на полтора часа
Муж на полтора часа
мелодрама, мини-сериал 2024, Россия
Принцип Хабарова 6.7
Принцип Хабарова
детектив, криминал 2013, Россия
Морские дьяволы. Смерч. Судьбы
Морские дьяволы. Смерч. Судьбы
боевик 2013, Россия
Счастье мое 5.4
Счастье мое
мелодрама 2007, Россия
Ментовские войны 7.5
Ментовские войны
драма, боевик, криминал 2005, Россия
Улицы разбитых фонарей 6.2
Улицы разбитых фонарей
драма, криминал, детектив 1998, Россия
Показать еще

Другие проекты Юлия Нижельская
Бедные люди
16+

Бедные люди

Билеты
Ночь нежна
18+

Ночь нежна

Билеты
Отцы и дети
12+

Отцы и дети

Информация
Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть
2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»
«Балабол» вернется на НТВ с делом 15-летней давности — и это далеко не единственная интрига 10 сезона
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше