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Юлия Нижельская
Yulia Nizhelskaya
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Персоны
Юлия Нижельская
Юлия Нижельская
Yulia Nizhelskaya
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
В каком театре играет
Мастерская
Театр Гоголя
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(2013)
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(1998)
Фильмография Юлия Нижельская
Муж на полтора часа
мелодрама, мини-сериал
2024, Россия
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боевик
2013, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.4
Счастье мое
мелодрама
2007, Россия
7.5
Ментовские войны
драма, боевик, криминал
2005, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Улицы разбитых фонарей
драма, криминал, детектив
1998, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Другие проекты Юлия Нижельская
16+
Бедные люди
Билеты
18+
Ночь нежна
Билеты
12+
Отцы и дети
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