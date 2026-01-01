Спектакль Барышня-крестьянка

Спектакль по повести Пушкина на новой сцене Пермского ТЮЗа

Вдумчивое вчитывание в хрестоматийный текст главного классика русской литературы вновь обретает жизнь. Повесть А.С. Пушкина «Барышня-крестянка» в интерпретации Ксении Жарковой превращается в изящную театральную игру, в которой артисты примеряют на себя образы, созданные автором.

Современные герои пушкинской эпохи

Спектакль призван актуализировать хрестоматийный текст для сегодняшних подростков. Однако этот процесс не сводится к простому осовремениванию повести. Творческая команда сосредоточила внимание на вдумчивом вчитывании и детальном анализе, что открывает новые грани классического произведения.

Любовь вне статусов

Сегодняшние юные души по-прежнему способны на искреннюю любовь, несмотря на социальные статусы и разнообразные запреты. Они любят, потому что просто не могут не любить. Это подчеркивает актуальность пушкинской истории даже в условиях современности.

Приглашаем зрителей насладиться изысканной интерпретацией «Барышни-крестянки» и погрузиться в мир, где классическая литература встречается с современностью.