Спектакль Звёздная азбука

Звёздная азбука
6+
О спектакле

Звёздные тайны: спектакль с мудрым Звездочётом

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, где зрители вместе с мудрым Звездочётом узнают о тайнах Солнечной системы. Это уникальное представление позволит задать вопросы о Солнце, Луне и открыть для себя «страну 1000 Солнц».

Уникальное сочетание науки и искусства

Спектакль вдохновлён астрономией и мифами, что делает его не только развлекательным, но и познавательным. Зрители смогут увидеть, как искусство и наука переплетаются в захватывающем действе, что создаёт особую атмосферу.

Что ждёт зрителей

На протяжении всего представления вниманию зрителей будут представлены удивительные факты о нашей планете и космосе. С помощью визуальных эффектов и музыкального сопровождения, спектакль погружает в атмосферу космических чудес.

Кому рекомендуется

Это представление станет прекрасным выбором для семейного просмотра, а также для всех, кто интересуется астрономией и мечтает узнать больше о Вселенной.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного представления и прикоснуться к звездным тайнам вместе с мудрым Звездочётом.

Июнь
4 июня четверг
15:00
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
от 250 ₽
18 июня четверг
15:00
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
от 250 ₽
24 июня среда
15:00
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
от 250 ₽

