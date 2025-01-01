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Балет на льду Ромео и Джульетта
Киноафиша Балет на льду Ромео и Джульетта

Спектакль Балет на льду Ромео и Джульетта

6+
Режиссер Константин Рассадин
Продолжительность 2 часа
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Феерия на льду: «Ромео и Джульетта» в исполнении Государственного балета на льду Санкт-Петербурга

История двух влюблённых разворачивается на фоне бурлящего жизнью итальянского города. Лирические сцены чередуются с яркими картинами уличных праздников, где радость и веселье контрастируют с жестокими стычками враждующих кланов. В этом спектакле каждый зритель сможет ощутить всю гамму эмоций, которую переживают главные герои.

Уникальная постановка

Государственный балет на льду Санкт-Петербурга приглашает всех желающих погрузиться в атмосферу любви и трагедии. Спектакль «Ромео и Джульетта» обещает стать настоящей феерией танцевального ледового шоу, где мастерство исполнителей и великолепные костюмы создадут незабываемое зрелище.

Интересные факты

  • Постановка основана на бессмертной трагедии Уильяма Шекспира, которая была написана более 400 лет назад.
  • Спектакль включает в себя как классические, так и современные элементы хореографии.
  • Ледовая версия «Ромео и Джульетты» привлекает зрителей своей динамикой и зрелищностью, что делает её уникальной в мире театрального искусства.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль! «Ромео и Джульетта» — это не только история о любви, но и захватывающее зрелище, которое оставит яркие впечатления и глубокие эмоции. Билеты уже в продаже, спешите их приобрести!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

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