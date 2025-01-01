Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Земляки
Киноафиша Земляки

Спектакль Земляки

Постановка
Комедианты 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Земляки»: путешествие в мир русской глубинки в театре «Комедианты»

Погружайтесь в атмосферу русской глубинки 60-х годов XX века с нашим новым спектаклем. Сцена и зрительный зал театра превратятся в сельский клуб, где проходит смотровая художественной самодеятельности.

Сюжет

В этом спектакле «земляки» продемонстрируют разносторонние таланты. Через песни, которые испокон веков были неотъемлемой частью русской жизни, мы увидим настоящие истории из жизни героев. Песни превращаются в реальные исповеди.

Тематика

Каждая история в спектакле — это исповедь, отражающая душевные терзания русских людей. Спектакль показывает, как из горя и печали рождаются новые песни, радость и жизненная сила.

Для кого

«Земляки» — это спектакль о нас, о русских людях, для которых горе — не беда, а печаль превращается в радость. Это история о нашей стране: огромной, прекрасной и непостижимой.

Приглашаем вас на это эмоциональное и искреннее путешествие в мир русской глубинки.

Режиссер
Михаил Левшин
В ролях
Геннадий Спириденков
Анна Азарова
Татьяна Кожевникова
Екатерина Белова
Ирина Митюшкина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 750 ₽

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
29 августа в 19:00 Легенда
Билеты
Три
18+
Премьера Драма
Три
26 августа в 19:00 Камерный театр Малыщицкого
от 3400 ₽
До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
31 августа в 14:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше