Балет Игоря Моисеева
Билеты от 1000₽
Киноафиша Балет Игоря Моисеева

Балет Игоря Моисеева

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Танцевальное представление легендарного Балета имени Игоря Моисеева в Москве

6 апреля 2025 года москвичей и гостей столицы ожидает незабываемое танцевальное представление от Государственного Академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Концерт пройдет в современном концертном зале «Москва», расположенном на «Острове мечты». Это событие станет частью проекта «Имена на все времена».

Волшебство искусства

Зрители отмечают, что на каждом концерте ансамбля ощущается магия искусства, которую невозможно передать словами. В программе представлены виртуозные танцы из цикла «Танцы народов мира». Это уникальная возможность увидеть и насладиться разнообразием культур через танец.

Программа концерта

На концерте будут исполнены такие номера, как:

  • Русский танец «Лето»
  • Памирский танец
  • Танец «Калмыки»
  • «Городская кадриль»
  • Белорусский танец «Бульба»
  • Сюита молдавских танцев «Хора»
  • Венесуэльский танец «Хоропо»
  • Аргентинский танец «Гаучо»
  • Греческий танец «Сиртаки»
  • Сюита мексиканских танцев «Сапатео»
  • Танец казацких татар
  • И многие другие!

Апогеем концерта станет легендарный танец «Яблочко», который особенно любим зрителями.

История ансамбля

Государственный Академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева был основан в 1937 году хореографом Игорем Моисеевым. Этот коллектив стал первым в мире профессиональным хореографическим ансамблем, который занимается художественной интерпретацией и популяризацией танцевального фольклора народов мира. Сегодня художественным руководителем ансамбля является народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ Елена Щербакова.

Билеты

Попасть на концерт ансамбля имени И. Моисеева – это грандиозное событие, и билеты на него всегда быстро расходятся. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт Балет Игоря Моисеева

Апрель
29 апреля среда
19:00
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 1000 ₽

