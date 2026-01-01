Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бодрый джаз!
Билеты от 0₽
Киноафиша Бодрый джаз!

Бодрый джаз!

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Бодрый джаз в Jam Club

Джаз-клуб Jam Club приглашает вас насладиться изысканным звучанием в рамках программы «Бодрый джаз». Этот уникальный вечер — отличная возможность отдохнуть от суеты мегаполиса и погрузиться в атмосферу музыкального уюта.

В программе выступят лучшие джазмены города, которые подарят вам бодрые ритмы свинга, бибопа и фьюжна. Каждая нота будет пробуждать тело и разум, создавая расслабляющую и вдохновляющую обстановку. Это идеальный способ завершить свой день в гармонии с собой и окружающим миром.

Не упустите шанс открыть для себя новое в мире джаза и насладиться прекрасными мелодиями в компании единомышленников!

Купить билет на концерт Бодрый джаз!

Помощь с билетами
Февраль
Март
Апрель
27 февраля пятница
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
6 марта пятница
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
3 апреля пятница
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17 апреля пятница
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
24 апреля пятница
20:30
Jam Club Москва, Сретенка, 11

В ближайшие дни

Субботний бранч
12+
Джаз
Субботний бранч
6 июня в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
14 июня в 16:00 Glavstandup Hall
от 1490 ₽
Главная проверка материала
18+
Юмор
Главная проверка материала
28 февраля в 21:00 Daddy Pub
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше