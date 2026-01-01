Уникальный инструментальный концерт Сергея Маврина в Москве

Легенда российской рок-сцены, виртуозный гитарист и композитор Сергей Маврин порадует москвичей уникальным инструментальным концертом. Этот вечер станет настоящим подарком для всех ценителей гитарного мастерства и атмосферных мелодий.

Музыкальный калейдоскоп

Зрителей ждёт насыщенная программа, где прозвучат как знаковые произведения, ставшие визитной карточкой мастера, так и современные музыкальные откровения. Каждая композиция – это история, рассказанная языком гитары, полная богатства оттенков и глубины чувств. Музыка Маврина не признаёт границ и Genres.

Больше, чем выступление

Инструментальные концерты Сергея Маврина – это всегда нечто большее, чем просто выступление. Это диалог со слушателем, который проходит через звук, вибрацию и мощь живой гитары. Юбилейный вечер обещает стать уникальным шоу, насыщенным магией и энергетикой, завораживающей с первых нот.