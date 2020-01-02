Спектакль Багдадский вор и черная магия

Восток древний и современный оживает на большой сцене Театра Маяковского

Спектакль «Багдадский вор» — это не просто театральное представление, а настоящий праздник для всей семьи, где Восток оживает на сцене с помощью вокала, танцев, живой музыки, трюков, превращений и даже видео-арта. Этот спектакль погружает зрителей в атмосферу древнего и современного Востока, где фантазия и чудеса становятся реальностью.

Любовь и хитрость против силы

Сюжет пьесы рассказывает о том, как хитрость и изобретательность побеждают силу. Багдадский вор, преодолевая различные испытания — Подземные толчки, Смерч, Восточные сладости — в конце концов завоёвывает сердце своей возлюбленной Фатимы. Все события на сцене сопровождаются яркими сценическими эффектами, удивительными трюками и музыкальными номерами, которые поддерживаются хитами Давида Тухманова и стихами Юрия Энтина.

Экстравагантное шоу для всей семьи

Пьеса представляет собой настоящий фейерверк музыкальных и театральных номеров. В спектакле — 33 песни, 22 танца, 8 погонь и множество других зрелищных моментов. Каждая песня становится хитом, который невозможно не запомнить, а каждый танец — ярким и запоминающимся. Режиссёр Егор Перегудов стремится показать зрителям, что театр — это живой и динамичный процесс, где зрители всех возрастов могут вовлечься в происходящее на сцене.

Интерактив и фокусы для зрителей

На сцене происходит множество удивительных событий: гигантский шар, который в какой-то момент должен лопнуть, бассейн драгоценностей, в который «погружаются» артисты, и восточные сладости, которые не только едят персонажи, но и раздают зрителям. В этой пьесе каждый элемент — аттракцион, который вовлекает зрителей в удивительный мир театра, где ожидаемое чудо обязательно сбудется.

Режиссёр: Егор Перегудов

Музыка: Давид Тухманов

Стихи: Юрий Энтин