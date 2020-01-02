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Багдадский вор и черная магия
Билеты от 1000₽
Киноафиша Багдадский вор и черная магия

Спектакль Багдадский вор и черная магия

Постановка
Театр им. Маяковского 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Восток древний и современный оживает на большой сцене Театра Маяковского

Спектакль «Багдадский вор» — это не просто театральное представление, а настоящий праздник для всей семьи, где Восток оживает на сцене с помощью вокала, танцев, живой музыки, трюков, превращений и даже видео-арта. Этот спектакль погружает зрителей в атмосферу древнего и современного Востока, где фантазия и чудеса становятся реальностью.

Любовь и хитрость против силы
Сюжет пьесы рассказывает о том, как хитрость и изобретательность побеждают силу. Багдадский вор, преодолевая различные испытания — Подземные толчки, Смерч, Восточные сладости — в конце концов завоёвывает сердце своей возлюбленной Фатимы. Все события на сцене сопровождаются яркими сценическими эффектами, удивительными трюками и музыкальными номерами, которые поддерживаются хитами Давида Тухманова и стихами Юрия Энтина.

Экстравагантное шоу для всей семьи
Пьеса представляет собой настоящий фейерверк музыкальных и театральных номеров. В спектакле — 33 песни, 22 танца, 8 погонь и множество других зрелищных моментов. Каждая песня становится хитом, который невозможно не запомнить, а каждый танец — ярким и запоминающимся. Режиссёр Егор Перегудов стремится показать зрителям, что театр — это живой и динамичный процесс, где зрители всех возрастов могут вовлечься в происходящее на сцене.

Интерактив и фокусы для зрителей
На сцене происходит множество удивительных событий: гигантский шар, который в какой-то момент должен лопнуть, бассейн драгоценностей, в который «погружаются» артисты, и восточные сладости, которые не только едят персонажи, но и раздают зрителям. В этой пьесе каждый элемент — аттракцион, который вовлекает зрителей в удивительный мир театра, где ожидаемое чудо обязательно сбудется.

Режиссёр: Егор Перегудов
Музыка: Давид Тухманов
Стихи: Юрий Энтин

 

 

Режиссер
Егор Перегудов
В ролях
Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
Александр Скрыпников
Алина Вакаева
Анастасия Мишина
Вячеслав Ковалев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1000 ₽
28 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
12:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
31 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1000 ₽
1 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1000 ₽
8 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1000 ₽
9 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
12:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия Багдадский вор и черная магия

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