Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Недоросль
Билеты от 0₽
Киноафиша Недоросль

Спектакль Недоросль

6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О спектакле

Музыкальный спектакль «Недоросль»: урок литературы по-новому

Добро пожаловать на самый необычный урок литературы! В рамках цикла «Школьная классика» мы предлагаем вам узнать, как пьеса Фонвизина «Недоросль» может зазвучать по-новому в формате музыкального спектакля.

В этом увлекательном представлении классические сцены оживают под современные музыкальные ритмы. Вы увидите, как исторические костюмы гармонично соседствуют с актуальным юмором. Наш спектакль сохраняет всю глубину оригинального текста, но представляет его в динамичном формате, который будет понятен и интересен современным зрителям.

Современные темы в классической пьесе

«Недоросль» — это идеальный способ познакомиться с русской классикой без скуки и формальности. Яркие костюмы, оригинальное музыкальное сопровождение и энергичная игра актеров помогут по-новому взглянуть на вечные темы: отношения между поколениями, важность образования и поиск собственного пути.

Запоминающийся опыт

После просмотра вы точно запомните, кто такой настоящий «недоросль» и почему эта история остается актуальной спустя столетия. Не упустите шанс окунуться в мир литературных перипетий и музыкальных открытий!

Купить билет на спектакль Недоросль

Помощь с билетами
Апрель
Май
19 апреля воскресенье
13:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 700 ₽
9 мая суббота
13:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1

В ближайшие дни

Цветаева Шпаликов Хармс
12+
Драма
Цветаева Шпаликов Хармс
12 апреля в 20:00 Практика
от 2500 ₽
Дети солнца
18+
Драма
Дети солнца
17 апреля в 19:00 Сцена «Мельников»
от 1000 ₽
С любовью, Эрнест
12+
Иммерсивный
С любовью, Эрнест
17 июня в 19:00 Модники
от 3080 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше