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Айболит
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Спектакль Айболит

0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Классическая сказка для малышей

Спектакль основан на классической истории о добром докторе Айболите, который отправляется в Африку, чтобы лечить заболевших зверей. Это волшебная сказка, которая подчеркивает важность милосердия и чуткости к тем, кто попал в беду.

Темы и послание

История учит взаимовыручке и сопереживанию, а также настойчивости в достижении своих целей. В ходе своего путешествия Айболит показывает, как важно помогать другим и сохранять доброту в сердце, даже когда на пути встречаются трудности.

Для кого?

Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым. Это возможность вместе с семьей насладиться удивительными приключениями и задуматься о важных жизненных ценностях.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
18:00 от 980 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
16:30 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 750 ₽

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