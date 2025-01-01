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Жизнь и приключения сарая № ХII
Киноафиша Жизнь и приключения сарая № ХII

Спектакль Жизнь и приключения сарая № ХII

Постановка
Площадка «Узел» 18+
Режиссер Роман Муромцев
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль Романа Муромцева по рассказу Виктора Пелевина о необычном сарае, построенном на задворках среди типовых пятиэтажек

Приглашаем вас на необычное театральное событие — спектакль Романа Муромцева, основанный на рассказе Виктора Пелевина о загадочном сарае. Это произведение погружает зрителей в мир, где деревянные стены и полки создают целый космос — хрупкий, дышащий и необъятный.

О чем спектакль?

Сарай XII обладает своими чувствами и желаниями, даже мечтой. Иногда он уносится далеко за пределы двора и представляет себя велосипедом. В то время как окружающие строения лишь возмущаются, ведь сараи обычно выполняют строго утилитарные функции: стоять и сберегать.

Циничная реальность

Однако Сарай XII стремится к большему. Циничная реальность, окружающая его, вгрызается в его доски. Беспробудная серость, тоска и кислая капуста в бочках — вот его перспективы, если остаться в этом месте при местной овощебазе. Но действительно ли окружающая реальность всегда определяет нас?

Команда спектакля

В спектакле задействованы талантливые артисты: Дехиар Гусев, Наталья Шишина, Ангелина Засенцева и Алексей Кормилкин. Художник по свету — Борис Кузнецов, видеохудожник — Мария Фоменко. Режиссёр — Роман Муромцев.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая заставит вас задуматься о мечтах и реальности!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 сентября
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
20:00 от 1000 ₽

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