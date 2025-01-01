Спектакль Жизнь и приключения сарая № ХII

Спектакль Романа Муромцева по рассказу Виктора Пелевина о необычном сарае, построенном на задворках среди типовых пятиэтажек

Приглашаем вас на необычное театральное событие — спектакль Романа Муромцева, основанный на рассказе Виктора Пелевина о загадочном сарае. Это произведение погружает зрителей в мир, где деревянные стены и полки создают целый космос — хрупкий, дышащий и необъятный.

О чем спектакль?

Сарай XII обладает своими чувствами и желаниями, даже мечтой. Иногда он уносится далеко за пределы двора и представляет себя велосипедом. В то время как окружающие строения лишь возмущаются, ведь сараи обычно выполняют строго утилитарные функции: стоять и сберегать.

Циничная реальность

Однако Сарай XII стремится к большему. Циничная реальность, окружающая его, вгрызается в его доски. Беспробудная серость, тоска и кислая капуста в бочках — вот его перспективы, если остаться в этом месте при местной овощебазе. Но действительно ли окружающая реальность всегда определяет нас?

Команда спектакля

В спектакле задействованы талантливые артисты: Дехиар Гусев, Наталья Шишина, Ангелина Засенцева и Алексей Кормилкин. Художник по свету — Борис Кузнецов, видеохудожник — Мария Фоменко. Режиссёр — Роман Муромцев.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая заставит вас задуматься о мечтах и реальности!