Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
«Порядок слов». Монолог-концерт Евгения Гришковца
Билеты от 3000₽
Киноафиша «Порядок слов». Монолог-концерт Евгения Гришковца

Спектакль «Порядок слов». Монолог-концерт Евгения Гришковца

Цельное художественное произведение, вызывающее размышления и радующее тонким восприятием искусства слова 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О спектакле

Новый моноспектакль Евгения Гришковца

Представляем вниманию зрителей новую, долгожданную премьеру – "Монолог-концерт 'Порядок слов'"! В отличие от предыдущей концертной программы, на этот раз нас ждет цельное произведение, результат тщательной и концентрированной работы Евгения Гришковца. Программа включает в себя свежие и современные произведения различных жанров и тональностей, составляя остроумный и оригинальный монолог.

Что ждет зрителей

Евгений Гришковец делится с зрителями своим видением темы, на первый взгляд, простой и непостижимой – порядка слов. Все мы обладаем арсеналом одних и тех же слов, но порой наблюдаем за тем, как этот арсенал у кого-то более разнообразен, а у кого-то более ограничен. В концерте зрителям предстоит погрузиться в мир эмоций, выраженных одними и теми же словами, но с разным порядком. Мысль о том, что в порядке слов скрыт смысл, который может восприниматься по-разному, привносит в программу ум, остроту и актуальность.

Будьте готовы к увлекательному погружению в мир слов, где каждое из них обретает свой неповторимый порядок, а беспорядок вокруг нас требует осмысленных высказываний. "Монолог-концерт 'Порядок слов'" - это не просто концерт, это цельное художественное произведение, вызывающее размышления и радующее тонким восприятием искусства слова.

Режиссер
Евгений Гришковец
Евгений Гришковец
В ролях
Евгений Гришковец
Евгений Гришковец

Купить билет на спектакль «Порядок слов». Монолог-концерт Евгения Гришковца

Помощь с билетами
Сентябрь
13 сентября воскресенье
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Скупой, или Школа лжи
12+
Комедия Премьера

Скупой, или Школа лжи

28 августа в 19:00 Театр Сатиры
от 600 ₽
Щелкунчик. Сказка-феерия
6+
Музыка Интерактивный

Щелкунчик. Сказка-феерия

20 декабря в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
от 600 ₽
Игроки
12+
Комедия

Игроки

10 сентября в 19:00 Филиал Малого театра
от 1100 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше