Спектакль по дневникам Зощенко: война и искусство

Спектакль, основанный на дневниковых записях Михаила Зощенко, погружает зрителей в реалии его службы в царской армии во время Первой мировой войны. Эта история о том, как молодой писатель сталкивался с ужасами газовой атаки, тоской окопной войны и расчеловечиванием сослуживцев. Однако, несмотря на все эти страшные обстоятельства, он сохранял любовь к жизни.

Зощенко начал писать в 11 лет и продолжал свои литературные эксперименты даже во время войны, ведя полевой дневник и сочиняя искрометные эпиграммы на офицеров. В своих воспоминаниях он говорит: В девятнадцать лет я был уже поручиком. В двадцать лет — имел пять орденов и был представлен в капитаны. Но это не означало, что я был герой. Это означало, что два года подряд я был на позициях.

Отвага и страх

За проявленную во время службы отвагу Зощенко был награжден орденами Святого Станислава и Святой Анны. Тем не менее, пережитый опыт на передовой оказал на него глубокое влияние. Писатель писал: Первая мировая война парализовала мое нутро. Я навсегда потерял чувство ориентира. В его текстах ощущается зловещий рок, который не оставляет его, как Агасфер, странствующий по миру.

Творческое возрождение

Долгое время Зощенко думал, что война лишила его возможности творить. Однако спустя годы он осознал, что именно на войне смог нащупать свой авторский голос — иронию, пронизанную невидимыми слезами.

После возвращения с фронта он начал посещать творческую студию Корнея Чуковского, где встретил известных писателей, таких как Вениамин Каверин и Михаил Слонимский. В 1921 году они основали литературную группу Серапионовы братья , которая отстаивала идею самоценности искусства, противопоставляя её политической повестке. Зощенко выражал свою позицию словами: Нет у меня ни к кому ненависти — вот моя единственная идеология.

Первые шаги в литературе