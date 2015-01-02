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Авиатор
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Спектакль Авиатор

Постановка
Театр на Трубной 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

«Авиатор» по роману Евгения Водолазкина на сцене Театра на Трубной

Проза Евгения Водолазкина — это литературная сенсация последнего десятилетия. Доктор филологии и специалист по русскому средневековью, Водолазкин создает произведения, которые не только увлекают, но и заставляют задуматься о сложнейших философских категориях, таких как время. Его тексты пронизаны глубокими духовными и этическими смыслами, где нравственность и духовность противостоят постмодернистскому цинизму.

Водолазкин ироничен и наполнен юмором, а его герои — это живые и узнаваемые личности, даже если они живут в Древней Руси. В рейтинге лучших русских писателей, опубликованном изданием Russia Beyond the Headlines, он занял первое место среди ныне живущих авторов.

О спектакле

Роман «Авиатор», написанный в 2016 году, теперь представлен на театральной сцене в инсценировке, созданной театром ШСП при участии Антона Ткаченко и Михаила Арсланьяна. Эта постановка станет первым воплощением произведения на сцене.

«Авиатор» — это размышление о взаимоотношениях человека и истории. Главный герой, Иннокентий Платонов, просыпается на больничной койке и осознает, что не помнит о себе ничего. Медленно, шаг за шагом, он начинает вспоминать свое прошлое. Воспоминания, охватывающие столетия, приходят к нему фрагментами: Петербург начала XX века, детство на даче в Алуште, гимназия и первая любовь, революция 1917 года, увлечение авиацией.

Темы и настроение

Спектакль показывает, как моменты счастья переплетаются с невыносимыми страданиями, а любовь — с уродливым бытом. Дружба сталкивается с предательством, а возмездие — с падением. Это создает ощущение ирреальности происходящего, как будто зритель наблюдает за жизнью с высоты птичьего полета.

Платонов — одновременно отстраненный наблюдатель и участник событий, мучительно осмысляющий свое место и роль в прошлом. Через воспоминания он стремится понять себя в настоящем.

Не упустите возможность

Не упустите возможность стать частью этой уникальной театральной премьеры. Погрузитесь в мир размышлений о времени, памяти и человеческих переживаниях вместе с «Авиатором»!

Режиссер
Алина Кушим
В ролях
Алексей Гнилицкий
Владимир Шульга
Александр Овчинников
Александр Овчинников
Кирилл Снегирев
Кирилл Снегирев
Мария Раевская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1500 ₽
20 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Авиатор Авиатор Авиатор Авиатор Авиатор Авиатор Авиатор

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