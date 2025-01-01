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Женитьба Фигаро
Билеты от 1000₽
Киноафиша Женитьба Фигаро

Спектакль Женитьба Фигаро

Постановка
Театр комедии. Основная сцена 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечная Комедия о Любви и Предательстве

Великолепная комедия «Женитьба Фигаро» продолжает завоёвывать сердца зрителей уже более трёх столетий! Эта история о любви, дружбе, предательстве и искренности не перестаёт трогать и восхищать.

Непредсказуемый Сюжет

Наш спектакль предлагает зрителям звёздный актерский состав и интригующий сюжет, полный неожиданных поворотов. Остроумный юмор, заложенный в произведении, остаётся актуальным и по сей день. Главный герой, Фигаро, становится свидетелем и участником невероятной череды событий, которые разворачиваются накануне свадьбы.

Что может пойти не так?

Казалось бы, что может пойти не так, когда готовятся к свадьбе два молодых сердца? Ответ прост: всё! Спектакль полон комических ситуаций и запутанных интриг, которые только добавляют шарма и увлекательности.

О Создателях

Автором этой незабываемой комедии является Пьер Бомарше, а режиссёром спектакля выступает Александр Исаков. Их совместная работа обещает создать поистине волшебную атмосферу на сцене.

Не упустите возможность стать свидетелем этой классической истории, которая остаётся актуальной и любимой на протяжении веков!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽
25 июля
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1500 ₽
27 июля
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:00 от 1200 ₽
28 июля
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽
29 июля
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽
30 июля
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽
1 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1500 ₽
3 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:00 от 1200 ₽
6 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
8 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1500 ₽
10 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:00 от 1200 ₽
13 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
15 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
22 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
29 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
5 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
6 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:30 от 1200 ₽
12 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
19 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
20 сентября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
21 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
12:00 от 1200 ₽
25 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
27 сентября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
20:00 от 1000 ₽
2 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
4 октября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
20:00 от 1000 ₽
9 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
11 октября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
20:00 от 1000 ₽
16 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
23 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
24 октября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:30 от 1000 ₽
25 октября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
20:00 от 1000 ₽
30 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
2 ноября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
20:00 от 1000 ₽
3 ноября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
14:00 от 1000 ₽
6 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
13 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
15 ноября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
20:00 от 1000 ₽
20 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
21 ноября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
27 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
28 ноября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
29 ноября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
20:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Неосторожная актриса
16+
Моноспектакль
Неосторожная актриса
20 сентября в 19:30 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 1400 ₽
Алые паруса
12+
Мюзикл
Алые паруса
5 октября в 18:00 Поколение
от 1000 ₽
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