Приготовьтесь к тотальному звуковому опустошению! Легенды отечественного тяжелого андеграунда, группа Autopsy Night, празднует свое 30-летие в юбилейном туре. На протяжении трех декад они формируют свой уникальный стиль, доказывая, что дэт-метал не стареет, а только усиливается!
Autopsy Night — это не просто концерт, это традиция и праздник для настоящих ценителей дэт-метала. В этот вечер вас ждут:
Шоу пройдет с поддержкой:
Такое событие происходит раз в тридцать лет, и пропустить его — значит совершить преступление против тяжелой музыки!
Клуб Свобода (Малый зал), Ленинградский пр-т., 47 строение 19.
Внимание! Билеты в предпродаже дешевле, однако ближе к дате концерта и на входе цена вырастет. Количество мест в зале ограничено!
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Группа не обосновывает и не оправдывает насилие и жестокость в текстах своих песен. Их содержание отражает художественные Horror-истории, равноценные фильмам ужасов, которые не запрещены законодательством Российской Федерации.