30 лет Autopsy Night: юбилейный концерт в клубе Свобода

Приготовьтесь к тотальному звуковому опустошению! Легенды отечественного тяжелого андеграунда, группа Autopsy Night, празднует свое 30-летие в юбилейном туре. На протяжении трех декад они формируют свой уникальный стиль, доказывая, что дэт-метал не стареет, а только усиливается!

Что вас ждет на концерте

Эксклюзивный юбилейный сет: Вас порадуют лучшие и самые убойные треки за всю 30-летнюю историю группы, включая редкие олдскульные боевики и презентацию нового материала.

Вас порадуют лучшие и самые убойные треки за всю 30-летнюю историю группы, включая редкие олдскульные боевики и презентацию нового материала. Стена звука: Плотные гитарные риффы, сокрушительные бласт-биты и утробный гроул создадут атмосферу, от которой содрогнутся стены клуба.

Плотные гитарные риффы, сокрушительные бласт-биты и утробный гроул создадут атмосферу, от которой содрогнутся стены клуба. Настоящий андеграунд: Фирменный мерч, киловатты чистой агрессии и дикий слэм в партере подарят вам незабываемые эмоции.

Autopsy Night — это не просто концерт, это традиция и праздник для настоящих ценителей дэт-метала. В этот вечер вас ждут:

Приглашенные группы

Шоу пройдет с поддержкой:

WINTERKHOR (Хабаровск)

AUDIOBULLDOZER (Москва)

Такое событие происходит раз в тридцать лет, и пропустить его — значит совершить преступление против тяжелой музыки!

Место проведения

Клуб Свобода (Малый зал), Ленинградский пр-т., 47 строение 19.

Покупка билетов

Внимание! Билеты в предпродаже дешевле, однако ближе к дате концерта и на входе цена вырастет. Количество мест в зале ограничено!

Официальная страница

Вы можете узнать больше о группе на их официальной странице в ВКонтакте. Обратите внимание, что никакие другие источники не несут ответственности за содержание групповых материалов.

Предупреждение

Группа не обосновывает и не оправдывает насилие и жестокость в текстах своих песен. Их содержание отражает художественные Horror-истории, равноценные фильмам ужасов, которые не запрещены законодательством Российской Федерации.