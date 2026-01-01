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Autopsy Night
Билеты от 1200₽
Киноафиша Autopsy Night

Autopsy Night

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте

30 лет Autopsy Night: юбилейный концерт в клубе Свобода

Приготовьтесь к тотальному звуковому опустошению! Легенды отечественного тяжелого андеграунда, группа Autopsy Night, празднует свое 30-летие в юбилейном туре. На протяжении трех декад они формируют свой уникальный стиль, доказывая, что дэт-метал не стареет, а только усиливается!

Что вас ждет на концерте

  • Эксклюзивный юбилейный сет: Вас порадуют лучшие и самые убойные треки за всю 30-летнюю историю группы, включая редкие олдскульные боевики и презентацию нового материала.
  • Стена звука: Плотные гитарные риффы, сокрушительные бласт-биты и утробный гроул создадут атмосферу, от которой содрогнутся стены клуба.
  • Настоящий андеграунд: Фирменный мерч, киловатты чистой агрессии и дикий слэм в партере подарят вам незабываемые эмоции.

Autopsy Night — это не просто концерт, это традиция и праздник для настоящих ценителей дэт-метала. В этот вечер вас ждут:

Приглашенные группы

Шоу пройдет с поддержкой:

  • WINTERKHOR (Хабаровск)
  • AUDIOBULLDOZER (Москва)

Такое событие происходит раз в тридцать лет, и пропустить его — значит совершить преступление против тяжелой музыки!

Место проведения

Клуб Свобода (Малый зал), Ленинградский пр-т., 47 строение 19.

Покупка билетов

Внимание! Билеты в предпродаже дешевле, однако ближе к дате концерта и на входе цена вырастет. Количество мест в зале ограничено!

Официальная страница

Вы можете узнать больше о группе на их официальной странице в ВКонтакте. Обратите внимание, что никакие другие источники не несут ответственности за содержание групповых материалов.

Предупреждение

Группа не обосновывает и не оправдывает насилие и жестокость в текстах своих песен. Их содержание отражает художественные Horror-истории, равноценные фильмам ужасов, которые не запрещены законодательством Российской Федерации.

Купить билет на концерт Autopsy Night

Помощь с билетами
Сентябрь
12 сентября суббота
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 1200 ₽
В других городах
Сентябрь
Декабрь
11 сентября пятница
19:00
Action Club Санкт-Петербург, Лиговский просп., 113
от 1200 ₽
11 декабря пятница
20:00
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
от 1200 ₽
14 декабря понедельник
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1200 ₽
18 декабря пятница
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1200 ₽
19 декабря суббота
20:00
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
от 1200 ₽

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