«Аттракцион 13»: спектакль, который отражает внутренний мир

В культурном центре ЗИЛ состоится спектакль-прозрение «Аттракцион 13» для всей семьи. Зрители окажутся в загадочном мире заброшенного парка аттракционов, где царит неопределённость и отсутствие правил.

Представьте, что вы находитесь в VIP-зале аэропорта, успешный и уверенный в себе. И вдруг... вы исчезаете. Вокруг вас только 12 незнакомцев и Хозяин, который знает о вас всё, включая ваши сокровенные тайны.

Опасные испытания выбора

Каждый из 12 участников когда-то предал себя ради карьеры или из страха. Теперь им предстоит пройти через испытания, где главный выбор будет не между жизнью и смертью, а между маской и правдой. Этот спектакль не просто развлечение, он служит зеркалом, в котором можно увидеть себя глазами ребёнка, ощутить скрытую боль и вспомнить надежду.

Терапия для взрослых и приключение для детей

«Аттракцион 13» — это история о том, как настоящая свобода начинается там, где заканчивается страх быть собой. Спектакль станет терапией для взрослых и приключением для детей. Он напоминает, что каждый из нас не одинок в своих переживаниях.

Творческий состав

Автор инсценировки и режиссёр спектакля — Андрей Богданов.