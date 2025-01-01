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Билеты от 3000₽
Киноафиша Лёва

Спектакль Лёва

Постановка
РАМТ 12+
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля Бориса Минаева «Лева»

Когда ты остаешься один, загнанный в тупик забот и тоски, когда теряешь всех, кого любил, у тебя остается единственный собеседник — дождь. Спектакль «Лева» погружает зрителя в мир взрослых переживаний главного героя, который ведет диалог с дождем о людях из своего прошлого.

Сюжет

Взрослый Лева обсуждает судьбы родителей, их друзей и соседей по подъезду. Он вспоминает, как в детстве не замечал глубины их жизней, а теперь, открывая заново этих людей, начинает понимать всю полноту любви и боли, которые их окружали.

Музыка жизни

Из отдельных капель дождя, как из нот, складывается музыкальное полотно их судеб. Каждый момент, каждая история обретает звучание, и зритель вместе с Левой погружается в этот уникальный музыкальный опыт.

Интересные факты

  • Спектакль исследует тему одиночества и внутреннего диалога.
  • В постановке используются необычные световые и звуковые эффекты, создающие атмосферу дождя.
  • «Лева» — это не только история о воспоминаниях, но и о том, как важно понимать и принимать свою жизнь.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и эмоциональный спектакль, который заставит вас задуматься о своих собственных переживаниях и связях с окружающими.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 3500 ₽
25 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 3000 ₽
7 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 3500 ₽

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