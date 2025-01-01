Фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние» 2026

Фестиваль «Архстояние» — это ежегодное международное событие, проходящее в арт-парке Никола-Ленивец, расположенном в Калужской области. С 23 по 26 июля 2026 года здесь будут представлены уникальные произведения современного искусства, архитектуры и ландшафтного дизайна.

История фестиваля

Фестиваль был основан в 2006 году по инициативе художника Николая Полисского и архитектора Василия Щетинина. С тех пор «Архстояние» ежегодно превращается в площадку для реализации творческих идей, собирая под своим крылом работы более 150 художников со всего мира. Среди известных участников — Франсуа Рош (Франция), Александр Бродский и другие.

Тематика и программа

Каждый год фестиваль объявляет свою тему, которая объединяет локальные и глобальные вызовы, находя ответы через творчество. Программа включает в себя архитектурные инсталляции, выступления музыкантов, выставки визуального искусства и поэтические вечера, что делает «Архстояние» не просто выставкой, а настоящим культурным событием.

Информация для посетителей

Входной билет категории «стандарт» предоставляет неограниченный доступ на фестиваль в течение четырех дней. Для детей до 5 лет вход бесплатный, с 5 лет о необходимости покупки билета нужно помнить.

Специальный билет «приоритет»

Для тех, кто хочет получить больше, предоставляется билет «приоритет». Он позволяет встретиться с организаторами, заглянуть за кулисы и получить доступ к расширенному пакету услуг.

Условия возврата билетов

Возврат билетов возможен при обращении за 10 и более дней до события, в таком случае возвращается 100% стоимости. Менее чем за 3 дня возврат не осуществляется. Все возвраты регулируются Федеральным законом №193 от 18 июля 2019 года.

Как добраться и проживание

Для гостей фестиваля будет организован трансфер из Москвы в Никола-Ленивец. Также доступны различные варианты жилья: места для палаток, автодомов и резервируемые номера. Выбор стоит делать, ориентируясь на удобства и расстояние до ключевых мест фестиваля.

Питание на фестивале

На территории будет работать фудкорт с участниками со всего мира, предлагающими разнообразные кухни. Также будут открыты кафе местных жителей, предлагающие традиционные угощения.

Правила и безопасность

Для комфортного отдыха в кемпингах предусмотрено правило тишины с 23:00 до 9:00. Посетители могут брать с собой домашних животных, но должны следить за их поведением. Также на фестивале есть охрана и дежурящие службы скорой помощи для обеспечения безопасности гостей.

Не упустите возможность стать частью этого уникального культурного события и погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения!