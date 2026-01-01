Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Алексей Салин. Больше, чем игра
Билеты от 2300₽
Киноафиша Алексей Салин. Больше, чем игра

Алексей Салин. Больше, чем игра

0+
Возраст 0+
Билеты от 2300₽

О выставке

Лекция о видеоиграх в лектории «Прямая речь»

Как разработчики видеоигр поднимают важные философские и мировоззренческие вопросы? В лектории «Прямая речь» философ Алексей Салин погрузит вас в мир виртуальных игр и объяснит, каким образом они пересекаются с технологиями, дизайном и литературой.

Алексей Салин поделится уникальными подходами к анализу видеоигр как культурного явления. Вы узнаете, как расширяется граница storytelling в игровой индустрии и как игры становятся отражением нашей цифровой идентичности. Это прекрасная возможность не только развлечься, но и поразмышлять о серьезных вопросах, затрагивающих современное общество.

Почему стоит посетить лекцию?

Лекция станет интересной как для увлеченных видеоиграми, так и для тех, кто интересуется культурой и искусством. Алексей Салин — опытный философ, который умеет доступно объяснять сложные концепции, делая их понятными для широкой аудитории.

Не упустите шанс расширить свои горизонты и узнать новое о том, как видеоигры могут быть не только развлекательными, но и глубоко философскими!

Купить билет на выставка Алексей Салин. Больше, чем игра

Помощь с билетами
Июнь
28 июня воскресенье
19:30
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
от 2300 ₽

В ближайшие дни

Музей школы и детства. Усово
6+
Исторические выставки

Музей школы и детства. Усово

28 мая в 12:00 Музей школы и детства
Билеты
Делаем куколку-оберег. Мастер-класс на двоих
6+
Мастер-класс Декоративно-прикладные

Делаем куколку-оберег. Мастер-класс на двоих

28 мая в 15:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 1400 ₽
Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина
0+
Исторические выставки

Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина

27 мая в 16:00 Дом-музей Щепкина
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше